Organizado pelas equipes brasileiras inscritas na temporada inaugural, o primeiro teste coletivo do TCR South America no Brasil mandou para a pista nove carros de quatro montadoras diferentes. Durante um dia inteiro de atividades, os carros e pilotos das equipes W2 Racing, Prop Car, Piquet Sports, Cobra Racing e MC Tubarão mostraram em um formidável ensaio para a etapa inaugural que a nova categoria sul-americana já é uma realidade.

Além de os competidores já confirmados no grid acumularem quilometragem e conhecimento com as máquinas de tração dianteira, o teste coletivo proporcionou a outros interessados em disputar a temporada inaugural do TCR South America uma degustação especial. Entre os pilotos que puderam experimentar os carros pela primeira vez estiveram o campeão de kart Pedro Aizza, o multicampeão da Copa Truck Beto Monteiro, o piloto de Stock Car Guga Lima, o piloto da Stock Light Gabriel Lusquiños, o vice-campeão das 24 Horas de Le Mans Rodrigo Baptista e o destaque da Sprint Race Thiago Marques.

Teste coletivo do TCR South America Photo by: Divulgacao

Mesmo sem cronometragem oficial, um ponto que ficou evidente no ensaio coletivo foi a performance equalizada entre os equipamentos das quatro montadoras. Apurados pelas equipes, os melhores tempos de voltas dos Honda, Audi, Hyundai e Alfa Romeo foram parelhos, sinalizando que a disputa nas oito etapas da temporada inaugural promete ser acirrada.

“Ficamos muito satisfeitos com a iniciativa das equipes de promoverem esta atividade conjunta. Mostra força da categoria e que grandes protagonistas do automobilismo brasileiro estão comprometidos com o projeto da categoria. O TCR South America já é uma realidade e as belas imagens dos nove carros na pista atestam isso. Devemos ter ainda outros testes antes da abertura da temporada”, comentou Mauricio Slaviero, organizador das etapas da categoria no Brasil.

Equipes e pilotos envolvidos no teste coletivo:



W2 Racing – Honda:

Raphael Reis*

Gabriel Lusquiños

Thiago Marques

Guga Lima



MC Tubarão – Audi:

Marcio Basso*

Guilherme Reischl*



Piquet Sports - Hyundai:

Pedro Aizza

Sergio Jimenez

Beto Monteiro

Rodrigo Baptista



Cobra Racing – Audi:

Adalberto Baptista*

Rodrigo Baptista



Prop Car – Alfa Romeo:

Fabio Casagrande*

*Competidores confirmados na temporada 2021

