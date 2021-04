Fórmula E correrá em versão adaptada do circuito de F1 em Mônaco

A Fórmula E revelou uma versão adaptada do circuito de Fórmula 1 de Mônaco para ser usado no próximo mês.

A mudança na rota convencional do GP é marcada por uma corrida mais ampla através da primeira curva, após uma alteração no posicionamento do meio-fio interno.

Esta revisão - criada pela F-E, FIA e o Automóvel Clube de Mônaco - significa que o layout reformado segue a rota utilizada para o GP inaugural de 1929.

A chicane na saída do túnel, definida pelas curvas 9 a 11, também foi reconfigurada para criar uma volta que é apenas cinco metros mais curta do que toda a pista da F1.

O cofundador e chefe da F-E, Alberto Longo, disse: "Ver a Fórmula E correr na versão mais longa do circuito de corrida mais histórico do mundo marcará outro grande marco para a categoria."

“Este circuito é feito para a Fórmula E - é um circuito de rua rápido e estreito, que verá muitas oportunidades de ultrapassagem e realmente testará o gerenciamento de energia do piloto com inclinações acentuadas e seções de alta velocidade.”

O presidente da FIA, Jean Todt, afirmou que o circuito da categoria de carros elétricos em Mônaco não deve ser idêntico ao layout da F1, em uma tentativa de evitar a comparação direta.

"Estou feliz por ver o Campeonato Mundial de Fórmula E da FIA de volta ao Principado", disse.

“Está no DNA da categoria competir em circuitos de rua e Mônaco é uma das pistas mais icônicas do mundo."

“Esta disciplina tem uma identidade própria, por isso, juntamente com a Fórmula E e o ACM, desenhamos um layout à medida que se adapta às suas particularidades.”

Como consequência da pandemia, o GP Histórico de Mônaco, E-Prix e F1 acontecerão dentro e cinco finais de semana.

O comissário geral da ACM, Christian Tornatore, disse: "Organizar três corridas no espaço de um mês será uma estreia para todos nós na ACM.

“O lado logístico era complexo, mas não impossível de gerenciar!"

“Devido às novas restrições, teremos que começar a montar a pista mais cedo do que o habitual, no final de fevereiro, em vez de 15 de março."

"Vamos então integrar os aspectos técnicos, dentro e ao redor da pista, exigidos por cada categoria que estará envolvida", concluiu.

F1 2021: Brilho da Mercedes, preocupação da Red Bull e acidente de Leclerc em Ímola | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.