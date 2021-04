Valentino Rossi acredita que Marc Márquez já se encontra em um nível semelhante ao que tinha antes da queda que aconteceu há nove meses em Jerez.

Os problemas que o Rossi tem apresentado neste início de temporada da MotoGP contrastam, pelo menos aparentemente, com a facilidade mostrada pelo piloto da Honda, que voltou à categoria nesta sexta-feira, 265 dias depois de sofrer o acidente em que fraturou o braço.

“Esperava que Márquez voltasse rápido, acho que ele está muito em forma. Vejo ele tão rápido como antes de cair", disse quando questionado sobre como interpretou o sexto lugar alcançado pelo espanhol.

Após as duas primeiras etapas do calendário de 2021, Rossi soma apenas quatro pontos.

O piloto italiano ficou em 12º lugar na estreia do Mundial em Doha. Uma semana depois e no mesmo cenário, terminou em 16º e não pontuou, algo que só aconteceu quatro vezes nos 416 GPs disputados por ele.

Nesta sexta-feira, o "The Doctor" não conseguiu ultrapassar a 15ª posição da tabela e ficou a mais de 1s2 de Pecco Bagnaia, que foi o mais rápido de todos. Há algumas semanas, Rossi disse que queria ir para a Europa, onde se concentram os circuitos aos quais melhor se adaptou. No entanto, Portimão não é um deles, tendo em vista a má corrida que fez no ano passado, quando cruzou a linha de chegada na 12ª posição, a 19 segundos de Miguel Oliveira, o vencedor.

“Disse que na Europa existem circuitos que conheço muito bem, mas começamos em um que é muito bonito mas não é fácil. Não quero ter que esperar circuitos para ser competitivo, mas quero ser competitivo em todos eles", acrescentou.

“Esta pista pode não ser igual às outras, mas também não é tão diferente. O que você precisa aqui é de uma moto mais estável possível, que grude no solo para poder superar as mudanças de subida e as descidas que existem”, concluiu.

