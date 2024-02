O grid da temporada 2024 do TCR South America e TCR Brasil contará com o piloto brasiliense Pedro Cardoso. Em seu segundo ano nos dois certames, Cardoso troca a Scuderia Chiarelli, equipe em que fez sua estreia no conceito TCR, pela argentina PMO Racing.

Com a mudança, Cardoso também deixa o Hyundai Elantra em favor de competir com um dos Peugeot 308 TCR preparados pela organização chefiada por Damian Fineschi. O piloto do carro #43 vem em franca evolução dentro do conceito do TCR, em 2023 conquistou pódios, disputou vitórias e foi o pole position entre os carros do campeonato sul-americano na etapa de La Pedrera, que recebeu o TCR World Tour.

Empolgado com a mudança, Pedro espera continuar evoluindo sua pilotagem nos carros do TCR e conta com a boa performance apresentada pelos bólidos da montadora francesa ao longo dos anos no continente.

Cardoso busca em 2024 sua primeira vitória na categoria e ter a consistência necessária para poder disputar os títulos do TCR South America e do TCR Brasil.

"Estou muito feliz em anunciar que continuo no TCR South America em 2024 e com um carro novo, o Peugeot 308”, disse Cardoso. “Foi uma decisão em conjunto com quem gere minha carreira e acreditamos muito no potencial dessa mudança.”

“Ano passado fiz uma temporada de adaptação ao carro e ao conceito e ainda sim pude brigar por vitórias, pódios e poles. Infelizmente não consegui transformar a performance em vitórias na temporada passada e acredito que os problemas enfrentados com o carro tenham sido um fator.”

“Por isso optei pela ida aos carros da Peugeot, é um carro que se mostrou muito rápido com os pilotos de alto nível andando nele. Não vejo a hora de começar o campeonato e espero brigar pelo título desde a primeira etapa."

"Estamos muito felizes em ter o Pedro como piloto nesta nova temporada’, disse Damián Fineschi - chefe da PMO Racing. “Ele teve um desempenho excelente em 2023 e acreditamos que, juntos, podemos ser protagonistas nesta categoria que se torna mais forte e competitiva a cada ano. Estamos agradecidos pela confiança que ele deposita em nós e mal podemos esperar para colocar o carro na pista e começar a trabalhar juntos."

