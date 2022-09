Carregar reprodutor de áudio

Antes mesmo de os motores silenciarem e acabarem os festejos pelos títulos da equipe PMO Motorsport e de Fabio Casagrande na Copa Trophy com a penúltima etapa da temporada 2022 do TCR South America no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, a categoria já mirava a próxima temporada.

Em seu terceiro ano de atividades na América do Sul, o TCR terá mais corridas, campeonatos paralelos e a introdução de seu primeiro campeonato nacional, o TCR Brasil.

O sucesso do conceito TCR, catapultado pela adesão de pilotos, equipes e montadoras (por exemplo a Toyota que desenvolveu o novo Corolla TCR em terras argentinas) motivou a organização a expandir a plataforma em 2023.

Serão três campeonatos correndo paralelamente, entre os meses de fevereiro e dezembro, com um total de 13 eventos distintos e mais a pré-temporada. Mais uma vez, as corridas passarão pelas pistas de Brasil, Argentina e Uruguai.

As grandes novidades são o lançamento do TCR Brasil e a divisão do TCR South America em duas séries paralelas, uma de sprint e outra de endurance.

Diferentemente do que aconteceu em 2021 e 2022, o campeonato de endurance em 2023 passa a conferir um título autônomo à tripulação vencedora. Serão ao todo quatro eventos, dois na Argentina, um no Uruguai e o encerramento do ano no Brasil. A duração das corridas também será ampliada, dos atuais 60 para 100 minutos, com a adoção de reabastecimento durante os pit stops obrigatórios. Os pilotos participantes podem ou não ser competidores regulares dos campeonatos de sprint TCR South America ou TCR Brasil, vez que as pontuações das corridas de longa duração deixam de se comunicar com os tentos conquistados nas séries de sprint para apuração dos campeões.

O certame de sprint do TCR South America deixa de contar com as duas datas de endurance que compuseram seu calendário em 2021 e 2022, mas segue com oito reuniões ao longo de 2023. Ou seja, na prática, há mais duas datas de rodadas duplas, ampliando as atuais 14 corridas por ano para um total de 16. O grid terá no máximo 28 carros e, desta vez, a logística da temporada será invertida: a temporada começa na Argentina e termina no Brasil, após passar pelo Uruguai.

Já o TCR Brasil terá sua temporada inaugural com seis eventos de sprint – sendo cinco deles com grid compartilhado com o TCR South America e um exclusivo.

Há novidades também esperadas para o pacote técnico, conforme antecipou em conferência de imprensa em Buenos Aires no último sábado o presidente do WSC Group, Marcello Lotti. Estas serão anunciadas posteriormente pela organização.

“O que em 2020 era um projeto virou realidade em 2021, se fortaleceu em 2022 e vai se expandir em 2023”, disse Federico Punteri, presidente do TCR South America. “Foi extremamente desafiador lançar um novo evento em um ano de pandemia, mas os resultados hoje sugerem que fizemos a aposta certa em perseverar com o TCR South America. Tanto que, no próximo ano, teremos atividades de fevereiro a dezembro, esperamos mais carros e mais montadoras, teremos mais dois campeonatos e muitos mais pilotos.

"Ficamos contentes com a receptividade que nosso conceito teve nos países da região e com o respaldo do WSC Group ao nosso plano de expansão. Com os campeonatos TCR South America Endurance e TCR Brasil, vamos alçar um novo horizonte na cena das categorias de turismo na região. Estas são apenas as primeiras novidades. Estamos trabalhando intensamente para trazer outras inovações relevantes no pacote técnico e também parcerias com eventos de primeira linha no motorsport global”, completou.

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: