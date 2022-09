Carregar reprodutor de áudio

Mesmo em terras argentinas, a penúltima rodada do TCR South America viu um brasileiro se sagrar campeão: Fabio Casagrande, piloto da equipe Squadra Martino que triunfou na categoria Trophy com uma rodada de antecedência.

Correndo no autódromo de Buenos Aires, o brasileiro conquistou a sexta colocação na primeira corrida e o oitavo lugar na bateria dois e somou o necessário para se sagrar campeão com 487 pontos no campeonato, superando o uruguaio Enrique Maglione - que sofreu uma batida na segunda prova e 'facilitou' para Casagrande.

Falando ao Motorsport.com, o brasileiro contou um pouco miais sobre a conquista e como foi perceptível a evolução durante o fim de semana.

"Foi muito bom! Eu evoluí bastante durante o ano, principalmente este ano. Senti uma evolução maior ainda na primeira corrida, a segunda, na largada, para evitar um toque fiquei muito para trás, mas fui encontrando um ritmo bom, já estava feliz pelo ritmo e com o título fiquei mais feliz ainda."

Nesta temporada, o brasileiro correu pela Squadra Martino, atualmente segunda colocada no campeonato de construtores, ao lado de Juan Angel Rosso (vice-líder no mundial de pilotos) e precisou lidar com uma situação curiosa: grande maioria do time é argentina e fala em espanhol, mas Casagrande não!

Contudo, a diferença na língua básica para comunicação não atrapalhou o relacionamento do piloto com equipe e toda a sintonia criada entre eles.

"Eu gosto de ficar com eles, gosto de brincar com eles o tempo todo, é uma equipe que cuida muito do carro, o tempo todo está preocupada com performance, preocupada comigo, a gente se fala durante as corridas…É legal demais. Com a Squadra Martino eu encontrei uma equipe extremamente competitiva, disposta a me ajudar e encontrei uma família! É uma família argentina.

Para o futuro, Casagrande revelou que pretende fazer algo que não tinha conseguido ainda, desde que chegou a atual equipe no TCR South America, além de bater o martelo que continuará na categoria na próxima temporada.

"Vou fazer o que eu não consegui fazer até agora que é uma pré-temporada, agora que eu já conheci melhor o carro acho que uma pré-temporada vai me fazer ter uma evolução muito grande e continuar aqui no ano que vem."

Vice-campeão mineiro de kart ao 13 anos, Casagrande acumulou conquistas ao longo dos ano 90. Em 92, fez uma pausa para cursar faculdade de Engenharia e retomou ao kartismo em 97 no Campeonato Brasileiro - indo até 2002. No mesmo ano, participou do Sulamericano de Fórmula 3 até 2006.

Além disso, o piloto brasileiro esteve em duas edições das Mil Milhas Brasileiras, o Campeonato Brasileiro de GT3 - além da participação na etapa de Dubai do Campeonato Europeu de GT3. De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music