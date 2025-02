A nova temporada do TCR South America contará com circuitos novos para a categoria. Após a confirmação da participação no BH Stock Festival, o evento no circuito de rua de Belo Horizonte, foram anunciadas as nove sedes restantes para 2025 dando continuidade a tradição da categoria de buscar os melhores autódromos da América do Sul. Por sua vez o TCR Brasil renovou suas etapas, que agora serão realizadas apenas em solo brasileiro.

Como de costume no TCR South America, o calendário será o inverso do ano anterior, começando na Argentina, passando pelo Uruguai e encerrando no Brasil. A primeira data será em Rosário (Santa Fé), o mesmo local onde o brasileiro Pedro Cardoso conquistou o título da temporada 2024 e o uruguaio Enrique Maglione venceu a Copa Trophy. O fim de semana de 29 e 30 de março marcará o início da nova temporada.



Nos dias 19 e 20 de abril, a categoria visitará uma nova cidade da Argentina. Misiones seria a segunda etapa, mas ainda não está confirmado se será no Autódromo Rosamonte de Posadas ou na cidade de Oberá. Ambas as pistas são bastante exigentes, graças ao fato de respeitarem a geografia do local com a tradicional terra vermelha e as mudanças de altitude.



Villicum (San Juan) será a terceira etapa do campeonato nos dias 10 e 11 de maio e a quarta será no fim de semana entre 30 de maio e 1 de junho, em Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero). As duas pistas são reconhecidas como as melhores da Argentina e já fazem parte do calendário da categoria sul-americana.



Durante essas quatro datas na Argentina, o TCR South America será acompanhado pelo tradicional Fiat Competizione, que reúne os melhores pilotos amadores do país.



A etapa uruguaia será realizada em julho nos mesmos circuitos do ano passado. A primeira rodada será em Mercedes (Soriano), nos dias 12 e 13, depois em El Pinar (Canelones) nos dias 26 e 27. Esta última etapa será em conjunto com o Super Turismo Uruguaio, garantindo um grande fim de semana de ação e velocidade.



As últimas quatro datas serão realizadas no Brasil. Depois do grande anúncio de se juntar ao BH Stock Festival, no circuito de rua de Belo Horizonte (Minas Gerais), nos dias 16 e 17 de agosto, a categoria correrá nos dias 20 e 21 de setembro em dos circuitos mais pitorescos da região, o Autódromo do Velocitta (Mogi Guaçu). Assim como Villicum e Termas, a pista é uma das mais visitadas pela categoria desde o início da competição, em 2021.



Chegando ao fim da temporada também haverá outra novidade para o calendário. A penúltima etapa será nos dias 25 e 26 de outubro no Rio Grande do Sul junto com a Stock Car Pro Series, com local a ser confirmado.



O encerramento da temporada será na tradicional festa da Vicar, no mais importante palco da América do Sul, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. No final de semana de 13 e 14 de dezembro serão definidos os campeonatos de todas as categorias do principal promotor do automobilismo sul-americano. A coroação será novamente em conjunto com a Stock Car Pro Series, confirmando a união entre as duas categorias.

Brasil com calendário renovado

O novo calendário do TCR Brasil será apenas em circuitos brasileiros. Em conjunto com o TCR South America, a divisão brasileira abrirá sua temporada em Belo Horizonte e coroará seu campeão em Interlagos. As outras duas datas serão no Rio Grande do Sul e no Velocitta. Desta forma, será a primeira vez em sua história que a categoria correrá apenas no Brasil.



CALENDÁRIO 2025



Etapa 1 - 29 e 30 de março - Rosário (Argentina)

Etapa 2 - 19 e 20 de abril - Misiones (Argentina)*.

Etapa 3 - 10 e 11 de maio - Villicum (Argentina)

Etapa 4 - 30 de maio e 1 de junho - Termas de Rio Hondo (Argentina)

Etapa 5 - 12 e 13 de julho - Mercedes (Uruguai)

Etapa 6 - 26 e 27 de julho - El Pinar (Uruguai)

Etapa 7 - 16 e 17 de agosto - Belo Horizonte (Brasil)

Etapa 8 - 20 e 21 de setembro - Velocitta (Brasil)

Etapa 9 - 25-26 de outubro - Rio Grande do Sul (Brasil)*.

Etapa 10 - 13 e 14 de dezembro - Interlagos (Brasil)



* A confirmar

