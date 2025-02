Principal promotora do automobilismo sul-americano, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (5) a maior premiação da história do TCR, franquia mundial que em 2024 realizou 339 corridas em 30 países e quatro continentes, envolvendo 21 modelos e 12 montadoras diferentes.

A iniciativa faz parte do plano de incentivo ao automobilismo profissional da Vicar, que criou uma escala evolutiva para os competidores iniciada na Turismo Nacional, passando pela Stock Light (antiga Stock Series) e, agora, a TCR South America com o objetivo levar os melhores pilotos até a Stock Car Pro Series.

Iniciado em 2023, o programa já obteve resultados surpreendentes: as categorias Turismo Nacional e Stock Light estão com grids lotados e fila de espera de pilotos buscando vaga na temporada 2025.

As outras categorias da promotora também estão com grids cheios: a Stock Car Pro Series, principal competição do esporte a motor do continente, e o Fórmula 4 Brasil, credenciado pela FIA, também capacidade máxima de pilotos para este ano.

Totalizando o equivalente a R$ 4.780.000, o pacote anunciado hoje envolve incentivos para dois campeões da temporada 2025, um deles da Turismo Nacional e o outro do próprio TCR South America. “O campeão ou o vice da divisão 'A Overall' da TN terá direito a uma vaga exclusiva na equipe gerida pelo tradicional Grupo FR, da Argentina, no TCR South America Banco BRB, um prêmio que equivale a R$ 1,5 milhão”, diz Lincoln Oliveira, CEO da Vicar.

“Já o campeão da TCR South America terá como prêmio o direito de competir em 2026 com um carro da Stock Car Pro, com valor equivalente a R$ 2,5 milhões em uma equipe indicada pela Vicar".

'Adicione-se a isso salários mensais de R$ 50 mil e R$ 15 mil para estes dois pilotos, respectivamente, e chegamos ao equivalente a quase R$ 5 milhões. Estamos muito orgulhosos de poder oferecer esse incentivo, algo que só foi possível com o apoio de nossos patrocinadores”, destacou Oliveira.

Nos dois casos, não estão incluídas eventuais despesas com batidas, além da reposição de peças e mão de obra. Os pilotos terão 50% dos espaços nos carros e macacão para venda de patrocínio. Os demais espaços serão destinados aos organizadores dos campeonatos.

“O regulamento das categorias está em fase de homologação, então teremos mais detalhes em breve. Mas já podemos garantir que os prêmios que viabilizarão as temporadas serão dados na forma da cessão dos carros, inscrições, pneus, motor e serviços de dinamômetro”, detalhou Federico Punteri, presidente do TCR South America.

“Esse pacote é um marco importante para o TCR South America em termos globais, pois mostra o nosso comprometimento e determinação em fazer deste campeonato um dos maiores do mundo, como já é a Stock Car”, continuou.

Em 2024, o TCR South America reafirmou sua condição de principal campeonato internacional do continente, contando com carros de cinco fábricas: Peugeot, Honda, Toyota, Link & Co e Cupra.

Além de provas no Brasil, a versão sul-americana da categoria também compete na Argentina e Uruguai. Desde a estreia, em 2021, o TCR continental já coroou quatro campeões: o espanhol Pepe Oriola (2021), os argentinos Fabricio Pezzini e Ignacio Montenegro (2022 e 2023, respectivamente) e o brasileiro Pedro Cardoso (2024).

Paralelamente, a organização realiza o TCR Brasil, que teve suas temporadas vencidas por Pedro Cardoso (2024) e o também brasileiro Galid Osman (2023). O projeto de incentivo ao automobilismo brasileiro promovido pela Vicar deve apresentar novidades em breve, que, além de outras iniciativas, incluirão o detalhamento do pacote da TCR South America.

