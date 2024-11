A temporada de 2024 do TCR South America Banco BRB se aproxima cada vez mais de seus momentos decisivos e a nona etapa do calendário vai ser um divisor de águas para Raphael Reis nas pretensões de conquistar o tão sonhado título de campeão sulamericano do conceito.

Para isto, um bom desempenho na etapa deste fim de semana, em Termas de Río Hondo pode colocar mais uma vez o brasiliense apoiado pelo Banco BRB entre os pilotos que vão decidir o troféu na 10ª etapa. E o momento é positivo para o piloto, que chega embalado pela conquista da medalha de prata no FIA Motorsport Games, em Valência.

E o palco não poderia ser mais favorável para Reis. O moderno autódromo localizado no noroeste argentino já viu o piloto do CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela W2 ProGP subir ao lugar mais alto do pódio. Em 2023, Reis venceu a etapa de Endurance ao lado de Jorge Barrio após dominar todas as atividades da etapa.

É a primeira vez que o TCR South America Banco BRB realiza uma etapa de Sprint no traçado de 4.805m e 14 curvas e somar bons pontos será decisivo para Reis seguir na disputa pelo título. O brasiliense aparece atualmente na terceira posição com 342 pontos conquistados, 40 a menos que o líder do campeonato. Após a etapa em Santiago del Estero os pilotos descartarão os dois piores resultados.

A nona etapa do TCR South America Banco BRB abre suas atividades de pista na sexta-feira com o shakedown. No sábado dois treinos livres e a classificação tomam o asfalto em Termas de Río Hondo. O encerramento da etapa acontece no domingo com as duas corridas.

“A etapa de Termas de Río Hondo é muito importante para as nossas pretensões no campeonato. Somar bons pontos em uma pista desafiadora como essa é fundamental para chegar em Rosário brigando pelo título. O histórico é positivo para nós, ano passado ao lado do Jorge Barrio o desempenho foi espetacular e dominamos o fim de semana inteiro, espero poder repetir isto em 2024".

A categoria tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

