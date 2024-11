Neste final de semana Thiago Vivacqua disputa a nona etapa do TCR South America, em Termas de Río Hondo, na Argentina. O jovem piloto chega embalado pela conquista do pódio na Porsche Cup, no último final de semana, na preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1.

Vivacqua já competiu no traçado de 4.805 metros e 14 curvas do autódromo argentino pela Porsche Cup, a pista técnica traz características que agradam o piloto brasileiro. Após a melhora no desempenho do Toyota Corolla #07 na etapa de Buenos Aires, Thiago chega para a penúltima etapa do campeonato sul-americano do TCR em busca do segundo pódio da temporada no conceito TCR.

Na última etapa, em Buenos Aires, Vicaqua disputou o top 5 da corrida 1 até abandonar com um problema no motor. Será a primeira vez que o TCR South America organiza uma prova Sprint em Termas de Río Hondo, as edições anteriores foram Endurance com cada carro sendo pilotado por dois pilotos ao longo da corrida.

As atividades em Termas de Rio Hondo serão compartilhadas com o TC 2000 e a Fiat Competizione. Além disso, como em todos os eventos da categoria, haverá espaço para shows e área de recreação para crianças.

A programação prevê um shakedown na sexta-feira no sábado serão realizados dois treinos livres e a classificação. No domingo serão disputadas as duas corridas que encerram a nona etapa.

“Penúltima etapa do campeonato em Termas e quero muito ter um bom resultado lá. É uma pista que eu já conheço por ter corrido pela Porsche Cup, um lugar que me sinto bem, gosto do traçado e isso pode me ajudar durante o final de semana. Seguimos buscando evoluir o carro, acho que em Buenos Aires já melhoramos o carro e acho que a quebra do motor lá custo caro no sentido de tempo perdido, mas já deu para perceber uma melhora".

"Agora vamos ter um motor novo e espero realmente que isso nos ajude. Além disso chego confiante pelo pódio que consegui no final de semana na preliminar da Fórmula 1, apesar de ter sido pela Porsche Cup, um bom resultado ajuda na confiança e espero ter um bom resultado na Argentina".

O TCR South America terá transmissão da Motorsport.tv Brasil.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!