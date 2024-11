É hora de acelerar! O TCR South America se aproxima do momento de coroar o grande campeão da temporada 2024 e, neste fim de semana, o campeonato segue na Argentina e visita Termas de Río Hondo, na penúltima etapa do ano.

O traçado, que recebe a MotoGP e categorias brasileiras como a Porsche Cup, se consolidou como uma das principais pistas do automobilismo sul-americano, e promete muita ação ao longo de todo o fim de semana.

Com duas etapas pela frente, a briga pelo título segue quente. Pedro Cardoso é o líder com 382 pontos, contra 359 de Juan Manuel Casella. Rapha Reis é o terceiro, com 342, enquanto Juan Ángel Rosso (337) e Matías Rossi (287) completam o top 5.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às duas corridas do fim de semana.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 17h10 - Treino Livre 1 Sábado 10h20 - Treino Livre 2 Sábado 13h05 - Classificação Sábado 15h05 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 09h45 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 12h40 Motorsport.tv Brasil

