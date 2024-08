Villicum completa o calendário 2024 de TCR South America

O TCR South America Banco BRB já passou pela metade de seu torneio e, em pouco mais de um mês, iniciará sua jornada na Argentina com quatro etapas em que será definido o campeonato. Quando o calendário foi revelado no início do ano, a sétima etapa ainda não estava confirmada, mas hoje é anunciado que será no Autódromo San Juan Villicum no fim de semana dos dias 14 e 15 de setembro.

Dessa forma, as dez etapas já estão confirmadas e restam apenas cinco a serem disputadas. A próxima, antes da chegada à Argentina, será em apenas duas semanas no Uruguai, no debut da categoria no Autódromo de Mercedes. Em seguida, virão Villicum, Buenos Aires, Termas de Rio Hondo e Rosario.

O Autódromo San Juan Villicum atende aos parâmetros exigidos por uma categoria internacional como o TCR South America Banco BRB. O traçado tem 4.254 metros e apresenta constantes subidas e descidas ao longo de seu percurso. O circuito conta com 11 curvas ao longo de toda a pista e dispõe de duas variantes, dependendo da competição.

Vale lembrar que o circuito sanjuanino já recebeu categoria em 2022. Naquele ano, foi a última corrida do campeonato, onde o argentino Fabricio Pezzini foi consagrado campeão com o Lynk & Co e a equipe PMO Motorsport. Naquele fim de semana, os vencedores foram Jorge Barrio, com o recém-lançado Toyota Corolla na época, e Juan Ángel Rosso, que havia largado do fundo na segunda corrida.

O calendário do TCR South America Banco BRB já está completo, e agora só resta definir quem será o próximo campeão.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!