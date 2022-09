Carregar reprodutor de áudio

O argentino Jorge Barrio repetiu a performance da sexta-feira e mais uma vez fechou o dia do TCR South America em Buenos Aires como o piloto mais rápido. Segundo colocado no Q1, ele colocou o novíssimo Toyota Corolla #32 no topo da tabela de tempos do Q2 superando Juan Angel Rosso por apenas 0.134s.

O competidor do Honda #26 liderou a primeira fase da tomada de tempo e vai partir em segundo lugar em casa, determinado a abreviar a margem de seu compatriota Fabricio Pezzini na liderança do campeonato e levar a disputa pelo título até a etapa final, em San Juan Villicum.

Em terceiro lugar no grid parte o uruguaio Santiago Urrutia, com o Lynk & Co #96. Ele ficou a 0.648 da marca de Barrio. Seu companheiro Manuel Sapag parte em quarto com o Lynk & Co #33, e o uruguaio Juan Manuel Casella completa o top5 a bordo do Peugeot #60.

Com a pontuação do quali, Sapag passou o brasileiro Raphael Reis e assumiu o terceiro lugar na tabela de classificação. O brasileiro do CUPRA #77 foi apenas décimo no quali, posto que o coloca na quinta fila no grid da primeira prova de domingo, mas na pole para a bateria 2, que terá largada lançada.

Já os duelistas pela Copa Trophy, partem lado a lado na sexta fila. O uruguaio Enrique Maglione é 11º no grid e larga com o Peugeot #15 ao lado do Honda #34 do brasileiro Fabio Casagrande.

O Q1 em Buenos Aires foi marcado por duas intervenções da bandeira vermelha, primeiro para resgate do Audi #29, de Ignacio Montenegro, que se inscreveu para a etapa de última hora e acabou atolado numa caixa de brita. Depois, para reboque do CUPRA #17, de Alceu Feldmann, com pane na bomba de combustível. Eles dois e Roy Block deixaram de avançar à fase de disputa da pole.

No Q2 Barrio tratou de mostrar força, fechando sua volta abaixo de 1min20. O tempo de 1:19.917 garantiu à Toyota a primeira pole de sua curta história no TCR South America. Rosso lutou até o final e saiu contente com o segundo posto, lembrando que o novo Corolla não leva lastro de performance tampouco pontua no campeonato.

A primeira pole da Toyota foi testemunhada in loco pelo presidente do WSC Group, Marcello Lotti, e pela chefe de operações do WSC Group, Nunzia Corvino. Eles participaram de coletiva de imprensa ao lado do presidente do TCR South America, Federico Punteri. Estiveram presentes também Detleft Schmidt, da Audi Sport Customer Racing, Ron Hartvelt, diretor do Geely Group Motorsport, Felipe McGough, promotor do TCR na Argentina e Uruguai, e Mauricio Slaviero, promotor do TCR no Brasil.



O que eles disseram:



“Muito feliz com hoje, nossa segunda corrida com esse carro e agora estreando oficialmente na categoria. O carro também consegue sua primeira pole. É um começo muito bom, resolvemos muitas coisas e vamos terminar de deixar tudo pronto para amanhã.

Fiz uma boa primeira volta no Q2, na segunda tive um problema que temos que checar. Contente com a pole vamos resolver esse pequeno problema no ótimo carro que temos.”

Jorge Barrio



“Vamos fazer o mesmo que hoje, acelerar o máximo possível e conquistar o maior número de pontos possível. Sei que o carro do Jorge não soma pontos e não carrega peso nenhum pelos testes, então estou tranquilo com o nosso ritmo.”

Juan Angel Rosso



CRONOGRAMA – ETAPA 7 –AUTÓDROMO OSCAR E JUAN GÁLVEZ

DOMINGO, 18 DE SETEMBRO DE 2022

09:38 – Corrida 1 (17 voltas ou 30 minutos)

10:10 – Chegada Corrida 1

12:24 – Corrida 2 (20 voltas ou 35 minutos)

13:00 – Chegada Corrida 2

