TCR South America: Barrio faz a pole da etapa de Buenos Aires

O TCR South America realizou neste sábado a classificação da etapa de Buenos Aires, na Argentina. E em uma sessão movimentada e interrompida por bandeiras vermelhas, a pole ficou com Jorge Barrio, a bordo do Toyota Corolla GRS.

Na primeira parte da sessão, todos os pilotos foram à pista em busca dos melhores tempos para garantir uma vaga na disputa pela pole position.

Durante a sessão, Montenegro perdeu o controle de seu carro durante a curva e acabou varando pela área de escape, parando antes de bater. Como ficou atolado na brita, a direção de prova acionou a bandeira vermelha para a remoção segura do carro.

Pouco depois, a interrupção foi novamente acionada, porque o carro de Feldmann ficou parado na lateral da pista. O piloto brasileiro falou que sofre com um problema na bomba de combustível o fim de semana todo. E com Block também deixando a classificação mais cedo, os três eliminados do Q1 foram definidos antes mesmo do fim da sessão.

No final do Q1, Rosso foi o mais rápido com um tempo de 01min20s075, mais de sete décimos à frente de Barrio em segundo, com Sapag em terceiro a 1s de distância.

Quando o Q2 foi iniciado, os doze melhores colocados da sessão anterior foram à pista em busca da pole position.

No final, deu Toyota. Jorge Barrio foi o mais rápido marcando 01min19s917 para fazer a pole com o Toyota, botando mais de um segundo de vantagem para Rosso, de Honda, enquanto Urrutia completo o top 3 com o Lynk & Co.

O TCR South America volta à Buenos Aires no domingo para as duas corridas válidas pela penúltima etapa da temporada 2022. A primeira tem largada marcada para 09h30, horário de Brasília, com transmissão do Star+. Já a segunda acontece a partir das 12h15, com transmissão da ESPN 4 e do Star+.

Confira o resultado final da classificação do TCR South America em Buenos Aires:

1 – Jorge Barrio (ARG) – Toyota Corolla GRS

2 – Juan Angel Rosso (ARG) – Honda Civic FK7

3 – Santiago Urrutia (URU) – Lynk & Co 03 TCR

4 – Manuel Sapag (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

5 – Juan Manuel Casella (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

6 – Fabricio Pezzini (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

7 – Franco Farina (ARG) – Peugeot 308 GTI TCR

8 – Pedro Aizza (BRA) – Hyundai Elantra

9 – Gabriel Lusquiños (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

10 – Raphael Reis (BRA) – CUPRA TCR

11 – Enrique Maglione (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

12 – Fabio Casagrande (BRA) – Honda Civic FK7

13 – Roy Block (EUA) – Honda Civic FK7

14 – Alceu Feldmann (BRA) – CUPRA TCR

15 - Ignacio Montenegro (ARG) - Audi RS3 Sedan 8V SEQ

