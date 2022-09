Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America realizou a primeira das duas corridas previstas para este domingo, em Buenos Aires na Argentina e viu um domínio dos pilotos locais. A vitória ficou com o jovem da Toyota, Jorge Barrio - que trouxe o primeiro triunfo do novo carro da Toyota feito especialmente para o TCR. O pódio foi composto, também, por Juan Angel Rosso em segundo e Santiago Urrutia completou a formação. Fábio Casagrande foi o brasileiro melhor colocado, cruzando a linha em P6.

A largada foi muito bem conduzida por Barrios, que conseguiu resistir a investida de Rosso e manteve a liderança até o fim das 17 voltas. A movimentação da prova começou a surgir a partir da volta de número sete - mas no geral, foi uma primeira bateria sem grandes movimentações.

Na décima primeira volta, o líder Jorge Barrios começou a sentir um pouco mais da pressão do vice-líder do campeonato, Juan Angel Rosso, que tentava se aproximar numa tentativa de 'roubar' o P1 do piloto da Toyota.

Um pouco mais atrás, Pezzini e Sapag protagonizaram uma bela disputa pela quinta colocação. O carro 7 de Fabricio Pezzini conseguiu superar o de Manuel Sapag em um belo movimento pela direita e ficar com a posição do 33 que largou em P4. P

Junto no embalo, Ignacio Montenegro veio com ímpeto para aproveitar e ultrapassar Sapag também, os dois ficaram lado a lado em um disputa acirradíssima, mas Montenegro acabou levando a melhor. Contudo, o carro 29 foi desclassificado por não respeitar o regime de Parque Fechado. Alceu Feldmann não largou.

As posições e brigas se mantiveram até a bandeira quadriculada confirmando a vitória de Barrio. A segunda largada da etapa de Buenos Aires do TCR South America acontece a partir de 12h15, com transmissão do ESPN 4 e do Star +.

Confira o resultado final da corrida 1

1 – Jorge Barrio (ARG) – Toyota Corolla GRS

2 – Juan Angel Rosso (ARG) – Honda Civic FK7

3 – Santiago Urrutia (URU) – Lynk & Co 03 TCR

4 – Fabricio Pezzini (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

5 – Manuel Sapag (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

6 – Fabio Casagrande (BRA) – Honda Civic FK7

7 – Juan Manuel Casella (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

8 – Pedro Aizza (BRA) – Hyundai Elantra

9 – Enrique Maglione (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

10 – Raphael Reis (BRA) – CUPRA TCR

11 – Gabriel Lusquiños (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

12 – Roy Block (EUA) – Honda Civic FK7

13 – Franco Farina (ARG) – Peugeot 308 GTI TCR

14 - Ignacio Montenegro (ARG) - Audi RS3 Sedan 8V SEQ

