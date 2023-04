Carregar reprodutor de áudio

A NGK, multinacional japonesa especialista em sistema de ignição pertencente ao grupo Niterra, reforça seu compromisso com o desenvolvimento do automobilismo no Brasil por meio da renovação do apoio ao piloto da Cobra Racing Team, Diego Nunes, na temporada 2023 do TCR South America.

O piloto correrá com um carro da marca alemã Audi RS3 TCR LMS equipados com velas de ignição da NGK.

"As corridas representam uma grande oportunidade de colocarmos à prova os nossos produtos”, diz Marcos Mosso, gerente de Marketing da NGK. “As aplicações Racing representam um uso extremo no qual os motores são levados ao limite e somente produtos de alta tecnologia e qualidade suportam essa condição de aplicação.”

A segunda prova do campeonato está marcada para 16 de abril, no Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, em Rosário, na Argentina.

O Brasil, por sua vez, sediará quatro das dez etapas da temporada 2023 do TCR South America: além de Interlagos, o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS), o Autódromo Vellocita, em Mogi Guaçu (SP), e o Autódromo Nelson Piquet, em Brasília (DF), receberão as corridas até dezembro deste ano. As demais estão programadas para ocorrer em pistas uruguaias e argentinas.

Neste ano, além do suporte técnico, a NGK apresenta de perto para seus clientes uma nova visão do universo automotivo mediante a participação do público como espectador das corridas.

“A NGK sempre esteve associada às competições automotivas e a renovação do patrocínio da Cobra Racing Team reflete essa maior aproximação da marca do mundo de motores de alto desempenho”, afirma Mosso.

