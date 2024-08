A primeira etapa da história do TCR South America Banco BRB na cidade de Mercedes provocou uma grande movimentação no campeonato. A corrida 1 teve vitória do brasileiro Raphael Reis, no CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela W2 ProGP; e o argentino Leonel Pernía, no Peugeot 308 TCR #44 da PMO Racing, foi ao alto do pódio na 2. Quem se deu melhor, entretanto, foi Pedro Cardoso, no Peugeot 308 TCR #43 da PMO Racing, com dois pódios e a liderança ampliada no campeonato sul-americano.

Aliás, a corrida 2 no Complexo Esportivo Ciudad de Mercedes, circuito inaugurado em 2009 com 2.930 metros e nove curvas, teve as três nacionalidades presentes no campeonato formando o pódio, com a vitória do argentino Pernía, com o uruguaio Juan Manuel Casella em segundo e com o brasileiro Cardoso em terceiro. Um resultado que confirma o equilíbrio da Libertadores do automobilismo. Na primeira bateria, dobradinha brasileira com Reis e Cardoso, e Pernía completando a trinca.

Após seis etapas do campeonato do TCR South America Banco BRB e o fim da perna uruguaia do campeonato, o brasileiro Pedro Cardoso aparece na liderança com 317 pontos, 34 à frente do compatriota Raphael Reis. Mesmo com problemas neste domingo, o argentino Juan Ángel Rosso é o terceiro com 249 pontos. Juan Manuel Casella é o quarto com 218 e Rafael Suzuki fecha os cinco primeiros com 190.

A próxima etapa do TCR South America Banco BRB marca a inauguração da perna argentina do campeonato em San Juan, a 1.200 quilômetros de Buenos Aires, entre os dias 13 e 15 de setembro. O circuito tem 4.276 metros de extensão, com 17 curvas.



Corrida 1 – Pedro Cardoso é punido, e Raphael Reis herda vitória

Na largada, Raphael Reis manteve a ponta, seguido por Pedro Cardoso e Norberto Fontana. Mas o safety car entrou ainda na primeira volta, por causa da escapada de Diego Noceti, tocado por Digo Baptista. O uruguaio chegou a tocar a barreira de pneus, mas conseguiu levar o carro de volta aos boxes.

Na relargada, Raphael Reis manteve a ponta. Mais atrás, Fontana foi tocado por Fabián Yannantuoni, mas segurou o carro na pista sem perder posições. Logo depois foi a vez de Yannantuoni errar, sair da pista e cair para o fim do pelotão.

No fim da sexta volta, Raphael Reis foi tocado por Pedro Cardoso, perdeu tempo e acabou sendo superado pelo rival, que assumiu a ponta. Mais atrás, Fontana saiu da pista e caiu para a oitava posição. E em um duelo argentino, Matías Rossi passou Juan Ángel Rosso para assumir a sexta posição.

Na décima volta, Rosso, vice-líder do campeonato, teve problemas em seu carro e parou na área de escape com muita fumaça em seu carro. Com isso, Pedro Cardoso e Raphael Reis, seus principais rivais na luta pelo título do TCR South America Banco BRB, acabaram beneficiados com o azar do argentino.

Com um bom desempenho e uma sequência de melhores voltas, Pedro Cardoso abriu uma vantagem de mais de quatro segundos na liderança, mas perdeu a vitória com uma punição de cinco segundos. Com isso, Raphael Reis venceu a primeira corrida do TCR South America Banco BRB em Mercedes.

Cardoso foi o segundo colocado e Leonel Pernía completou o pódio em terceiro. Pela Copa Trophy, um triunfo uruguaio com Enrique Maglione, o oitavo na classificação geral da prova.

Corrida 2 – Leonel Pernía domina do início ao fim

Na segunda corrida, Digo Baptista e Leonel Pernía superaram Diego Noceti logo de cara e travaram um duro duelo pela liderança. O argentino levou a melhor, com o brasileiro caindo para a terceira posição, atrás de Juan Manuel Casella. Fabián Yannantuoni era o quarto, com Galid Osman fechando os cinco primeiros.

Líder do campeonato, Pedro Cardoso vinha na sexta posição, duas à frente do novo vice-líder Raphael Reis. Os dois se aproveitaram dos problemas de Juan Ángel Rosso, que abandonou a corrida 1 por causa de uma quebra e não teve o carro em condições de disputar a prova da tarde. Outro que não largou foi Thiago Vivacqua. Mais atrás, Norberto Fontana e Diego Noceti se tocaram, com o uruguaio levando a pior.

Galid Osman e Pedro Cardoso ganharam uma posição ao superar Yannantuoni. A 20 minutos do fim, Digo Baptista fez a ultrapassagem sobre Casella e assumiu a segunda posição. A essa altura, Raphael Reis vinha na sétima posição da prova. Mas Digo cometeu um erro a 13 minutos do fim, foi para a grama e perdeu várias posições.

Galid tentou a manobra sobre Casella, mas errou a freada e acabou perdendo tempo e foi superado também por Pedro Cardoso, que subiu para a terceira posição. A nove minutos do fim, Enrique Maglione teve um pneu furado e precisou entrar nos boxes. Digo Baptista sofreu com o mesmo problema algumas voltas depois. Norberto Fontana foi outra vítima em Mercedes e abandonou a corrida.

Dominante, Leonel Pernía abriu uma vantagem de quase sete segundos na liderança para vencer a segunda corrida do TCR South America Banco BRB em Mercedes. O uruguaio Juan Manuel Casella foi o segundo e Pedro Cardoso completou o pódio em terceiro. Pela Copa Trophy, triunfo brasileiro com Fabio Casagrande, o nono na classificação geral da prova.



O que eles disseram:

"Foi um dos fins de semana mais importantes para a gente. Tinha 40 quilos de lastro e, sinceramente, não estava esperando que a gente fosse conseguir chegar no pódio nas duas corridas. Ganhei a primeira corrida na pista, todo mundo que assistiu viu. A gente tem que lutar contra tudo e todos o tempo inteiro. Isso aqui é uma guerra, tenho certeza que vai ser assim até o fim do ano. Isso não me incomoda, estou na minha zona de conforto. É na dificuldade que a gente prevalece. É seguir trabalhando, agora ainda mais líder do campeonato. Eles vão ter de trabalhar mais um pouco para chegar na gente. Se Deus quiser vamos chegar ao fim do ano com o título. Foi um fim de semana muito importante para quem quer ganhar o campeonato. E não poderia fazer nada disso sem o carro que a equipe PMO Racing me dá."

Pedro Cardoso



"Não tinha tanta experiência aqui. Fiz uma boa largada e depois consegui imprimir um bom ritmo com o grande carro que tive da equipe PMO Racing. Foi um grande trabalho durante todo o fim de semana, com bom desempenho no seco. Conseguimos também aproveitar o composto mais macio na chuva. Estamos felizes. Somamos bons pontos para o campeonato. Esse circuito está muito bom. Passamos pelo Brasil, pelo Uruguai e agora chegamos na Argentina. Muito feliz por tudo."

Leonel Pernía



"Foi um fim de semana bom. Tínhamos o carro mais rápido da pista, fizemos a pole. Ele estava muito bom na chuva e no seco. Vencemos a corrida 1 e erramos um pouquinho no acerto na segunda prova. Foi bom, somamos muitos pontos. Vencemos a corrida principal e agora é fazer as contas da disputa do título. Os carros da Peugeot estão vindo de ótimos resultados, temos que entender o balanço de performance também sobre essa situação. Mas de qualquer forma quero parabenizar todo o trabalho da equipe W2 Pro GP durante o fim de semana."

Raphael Reis



"Estou muito feliz com o resultado, ainda mais com todo o público presente. Foi uma corrida linda, muito difícil, tive de segurar o ritmo de quem vinha atrás. Foi complicadíssimo, tinha o lastro no carro. Na última volta tentaram me passar, mas consegui manter o pódio."

Juan Manuel Casella



"Estou muito feliz. Cheguei aqui sem conhecer a pista, não fiz simulador. Minha intenção era ficar o mais próximo possível dos rivais. Na primeira corrida fui um pouco cauteloso com a pista molhada, mas deu para manter um ritmo legal na segunda, ficar perto de todo mundo e dei sorte com o problema com o Enrique Maglione. Mas eu estava no mesmo ritmo dele. Foi bem legal."

Fabio Casagrande



"Foi um grande resultado depois de uma boa classificação. O asfalto estava úmido, em condições muito complicadas, mas a corrida foi perfeita. Estou muito feliz com a vitória na corrida 1 da Trophy."

Enrique Maglione

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!