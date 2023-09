O primeiro dia de atividades da etapa do Velopark do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB terminou com amplo domínio brasileiro em Nova Santa Rita, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Os pilotos do país dominaram as cinco primeiras posições da primeira atividade programada para o evento, com Raphael Reis marcando o melhor tempo com o CUPRA #77 em uma volta em 1:06.281 já com o cronômetro zerado, apenas 52 milésimos à frente do Lynk & Co. #8 de Rafael Suzuki, o segundo.

Companheiro de Raphael Reis na W2 Pro Gp, Galid Osman marcou o terceiro tempo com o CUPRA #28 com 1:06.405, seguido por Pedro Cardoso, com o Hyundai Elantra #43 da Scuderia Chiarelli. Para fechar o dia verde-e-amarelo no Velopark, Diego Nunes, com o Toyota Corolla GRS #70 da Cobra Racing Team.

O melhor estrangeiro no primeiro dia foi o argentino Bernardo Llaver, com o Toyota Corolla GRS da Toyota Team Argentina. Líder do campeonato, Ignacio “Nacho” Montenegro, com um Honda Civic da Squadra Martino, ficou apenas em nono, a mais de 1.119s de Raphael Reis.

O shakedown desta sexta-feira teve 20 minutos de atividades e apenas uma garoa após um dia de muita chuva, o que ocasionou, inclusive, atrasos na programação do dia. Os pilotos tiveram de entrar na pista, com os pneus para pista molhada nesta sexta.

Contudo, a previsão do tempo para o fim de semana é de pista molhada tanto para a classificação no sábado quanto para as duas corridas do domingo.

Tudo isso promete complicar a vida dos pilotos, já que o Velopark é o menor circuito da temporada do TCR South America Banco BRB, com apenas 2.278 metros de extensão e nove curvas. Ele tem duas grandes retas interligadas por curvas de baixa velocidade, o que tradicionalmente causa muitas confusões, principalmente nas primeiras voltas.

Por isso, uma boa posição de largada é essencial no traçado de Nova Santa Rita. E a classificação de sábado ganha importância. Ainda mais com chuva.

"Foi um bom shakedown, claro que é um treino onde todos estão tendo seu primeiro contato com a pista, mas é um carro que já se mostrou veloz desde o começo e andar bem na chuva no primeiro treino em um final de semana que tem previsão de chover nele inteiro é importante", disse Reis. "A equipe fez um ótimo trabalho da última etapa para cá e isso me deixa animado".

"Ajuda ter corrido de Stock Car semana passada, mas por outro lado tenho de virar a chavinha porque é um carro completamente diferente, com tração dianteira", comentou Suzuki. Tem essa diferença. E de Stock estava muito quente e hoje aqui com muita chuva, coisa de louco".

"Em poucos dias tudo mudou. Então parece que o fim de semana vai ser todo assim. E nunca tinha andado de pneu de chuva no TCR, nunca tinha andado na chuva. Foi uma experiência melhor do que eu esperava. Esperava menos aderência e fiquei bem confortável."

Neste sábado, serão realizados dois treinos livres e a classificação. No domingo, as duas corridas serão realizadas, uma pela manhã e outra no início da tarde, ambas com transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Lista de Inscritos para a etapa do TCR South America Banco BRB:

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

SQUADRA MARTINO

#23 Ignacio Montenegro (ARG) B

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#15 Enrique Maglione (URU) B

PMO MOTORSPORT

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista (BRA) * B

#70 Diego Nunes (BRA) B

PMO RACING

#37 Guilherme Reischl (BRA) * B

TOYOTA TEAM ARGENTINA

#33 Manuel Sapag (ARG)

#17 Bernardo Llaver (ARG)

SCUDERIA CHIARELLI

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#42 Fabiano Cardoso (BRA) B

PALADINI RACING

#2 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

* = Copa Trophy

B = TCR Brasil Banco BRB

Cronograma do restante da etapa

SÁBADO, 23 DE SETEMBRO

10:00 – Treino Livre 1 – TCR South America e TCR Brasil

12:30 – Treino Livre 2 – TCR South America e TCR Brasil

16:35 – Classificação – TCR South America e TCR Brasil

DOMINGO, 24 DE SETEMBRO

9:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

12:55 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

