Após gabaritar a etapa de Interlagos no TCR South America e lutar de igual para igual com os pilotos do TCR World Tour, Rafael Suzuki atingiu a melhor marca de um brasileiro no TCR World Ranking: a 14ª posição. A lista inclui todos os pilotos de todos os campeonatos disputados no mundo no conceito TCR, e tem dinâmica parecida com a do tênis, com atualizações semanais para definir os classificados à final mundial.

Com isso, a motivação do piloto do Peugeot 308 TCR #8 preparado pela PMO Racing ficou ainda maior para a etapa deste fim de semana, que será disputada em El Pinar, região metropolitana de Montevidéu, palco de mais uma etapa conjunta do FIA TCR World Tour e do TCR South America. Será um grande desafio para o paulista de 36 anos nesta temporada, que está na luta pelo inédito título sul-americano.

O Autódromo Victor Borrat Fabini é o principal palco do automobilismo uruguaio. Ele foi ampliado em 500 metros antes da etapa do FIA TCR World Tour em 2023. Por isso, ele passou a ter 3.120 metros e 12 curvas, em um terreno praticamente plano. O circuito foi homologado em grau 4 pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A etapa de El Pinar marca a metade da temporada 2024 do TCR South America. Rafael Suzuki é quarto colocado com 138 pontos, 41 atrás do líder, o também brasileiro Raphael Reis. Um bom resultado no Uruguai será essencial para manter vivas as chances de título do paulista, ainda mais com o grid de quase 30 carros programado para a etapa conjunta com o FIA TCR World Tour.

Depois da Stock Car em Goiânia, é hora de virar a chavinha. Temos a questão do peso no TCR, mas é bom correr no Uruguai. Vamos ter etapa de Stock Car lá também esse ano. É claro que o TCR é muito importante, mas não deixa de ser uma preparação para a Stock. Acho que vou chegar lá na etapa de outubro como o único piloto que realmente conhece a pista, já corri ano passado lá. E também quero ir bem no Campeonato Mundial. Meu engenheiro vai estar comigo, então são dois aprendizados em El Pinar, tanto como piloto como na parte técnica", analisou Suzuki.

