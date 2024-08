A etapa de El Pinar do TCR South America e TCR World Tour será disputada neste final de semana e o brasileiro Pedro Cardoso vai em busca de tentar se aproximar do líder no campeonato sul-americano. Terceiro colocado na tabela com 163 pontos, o piloto brasiliense está 16 atrás do primeiro colocado.

“Estou com uma grande expectativa de voltar a acelerar o carro do TCR. Vamos com tudo em busca dos melhores resultados possíveis. Em Interlagos tivemos um pneu furado quando estávamos na segunda colocação, mas agora vamos voltar a brigar pela vitória”, diz Cardoso.

O circuito de El Pinar, que fica aproximadamente 30 km de Montevidéu, tem 3.120 metros e 12 curvas, com o traçado em sentido horário. Cardoso correu nesta pista pela F4 Sul-Americana em 2015 e conquistou dois pódios, resultados importantes para sua caminhada rumo ao título do campeonato.

“Tenho boas recordações daquela época na F4, lembro que El Pinar foi justamente a minha estreia no campeonato e logo eu consegui os pódios terminando as duas corridas na segunda colocação. Aquele título da F4 acabou sendo uma conquista muito importante para a minha formação como piloto profissional”, concluiu.

Os treinos do TCR no Uruguai começam na sexta-feira com o shakedown. O sábado está reservado para os treinos livres e a classificação será disputada às 15h. A largada da primeira corrida será no domingo às 10h10 e a segunda prova está marcada para 15h25.

