No Uruguai, Raphael Reis reencontra o FIA TCR World Tour para defender liderança da Libertadores do automobilismo

A Libertadores do automobilismo reencontra o campeonato mundial pela segunda etapa seguida, desta vez no Uruguai. O Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, região metropolitana de Montevidéu, será o palco de mais uma etapa conjunta do FIA TCR World Tour e do TCR South America. Será mais uma oportunidade de Raphael Reis competir contra os melhores pilotos do mundo no conceito TCR e, de quebra, ainda defender a liderança do campeonato sul-americano.

O piloto está um ponto à frente do argentino Juan Ángel Rosso ao fim da perna brasileira do campeonato. Agora o calendário prevê duas etapas no Uruguai e quatro na Argentina para determinar o campeão da quarta temporada do TCR South America. Com o CUPRA Leon VZ TCR #77 da equipe W2 ProGP, Raphael Reis terá de enfrentar uma etapa “fora de casa”, o que sempre aumenta o desafio, já que os rivais sul-americanos têm mais conhecimento dos circuitos.

O Autódromo Victor Borrat Fabini é o principal palco do automobilismo uruguaio. Ele foi ampliado em 500 metros antes da etapa do FIA TCR World Tour em 2023. Por isso, ele passou a ter 3.120 metros e 12 curvas, em um terreno praticamente plano. O circuito foi homologado em grau 4 pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Ele também sofreu um recapeamento na curva Gonzalo "Gonchi" Rodríguez.

A etapa do FIA TCR World Tour terá mais uma vez sete marcas diferentes: Lynk & Co, Hyundai, Honda, Audi, CUPRA, Toyota e Peugeot. Entre os pilotos, serão dez nacionalidades: Hungria, França, Sérvia, Itália, Espanha, Suécia, China, Argentina, Uruguai e Brasil. Será a última jornada do mundial pela América do Sul.

A etapa de El Pinar marca a metade da temporada 2024 do TCR South America. Raphael Reis é o líder do brasileiro, com 179 pontos, um à frente de Juan Ángel Rosso, o segundo colocado. Um bom resultado no Uruguai será essencial para as chances de título do brasiliense, ainda mais com o grid de quase 30 carros programado para a etapa conjunta com o FIA TCR World Tour.

As atividades do FIA TCR World Tour e do TCR South America Banco BRB começam no fim da tarde de sexta-feira, com o sábado reservado para dois treinos livres e a classificação. No domingo, serão disputadas as duas corridas.

"Após Interlagos, vou poder enfrentar novamente os pilotos do FIA TCR World Tour, que sempre deixa a motivação ainda maior por andar com os principais pilotos do mundo no conceito TCR. Assumi a liderança do TCR South America após a etapa passada e agora o desafio é ainda maior, com as pernas uruguaia e argentina do campeonato. O carro está bom, o trabalho da equipe W2 Pro GP também. Agora é continuar assim até o fim do ano", disse Reis.

