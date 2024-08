O TCR World Tour abriu o sábado de atividades com o primeiro treino livre oficial da etapa conjunta com o TCR South America, no circuito de El Pinar, no Uruguai. E, ao final da sessão de 30 minutos, que começou atrasada devido a fortes chuvas, Ma Qing Hua, da Lynk & Co, fez o melhor tempo do TL1, com 1:30.104

Yann Ehrlacher foi o segundo, com Santiago Urrutia, em terceiro e Thed Bjork em quarto, todos da Lynk & Co. Líder do campeonato, o húngaro Norbert Michelisz, da Hyundai, ficou em 6º. Entre os pilotos da competição sul-americana, Juan Manuel Casella, com o Honda Civic Type R, foi o melhor posicionado, em décimo, com tempo de 1:31.731.



O TCR World Tour tem mais duas sessões em El Pinar neste sábado, com o segundo treino livre 12h30 e a classificação, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil, às 15h.

