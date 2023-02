Carregar reprodutor de áudio

A terceira temporada da história do TCR South America será a maior até agora. O campeonato, que começa no fim de semana de 26 de março, terá 11 etapas em 10 finais de semana, com divisões em campeonatos sprint e endurance, além do início da jornada do TCR Brasil, com seis rodadas.

Enquanto várias das equipes da Argentina vêm anunciando seus esquadrões, os brasileiros ainda fazem um pouco de mistério, o que não significa que W2, Scuderia Chiarelli e Cobra Racing estejam enfrentando problemas.

O Motorsport.com ouviu com exclusividade os chefes das equipes, perguntando sobre como estão os preparativos para a temporada que promete agitar ainda mais o continente.

Carlos Chiarelli, da Scuderia Chiarelli,

"Neste ano, a categoria está crescendo, acredito que ela tome um corpo com mais pilotos profissionais do que ‘gentleman drivers’, pelo menos ao ver os anúncios das equipes argentinas, além dos bastidores que sabemos dos times brasileiros, vai ser um campeonato bem interessante."

O dirigente fez mistério e revelou os objetivos: "Já temos um piloto fechado, ainda não podemos divulgar. A nossa meta é ter dois pilotos competitivos, de ponta, para tentar ser protagonistas e brigar pelo campeonato. No final do ano passado já haviam alguns pilotos demonstrando interesse em correr, essa união da Vicar com o TCR é muito importante, porque ‘liberou’ os pilotos da Stock Car para competir, então creio que será um campeonato forte."

"Os carros da Hyundai andam muito bem lá fora, o (Mikel) Azcona foi campeão do WTCR e temos então um equipamento capaz de brigar pelo título. Estamos preparando a equipe técnica e pilotos para brigar, essa é a meta, sei que há equipes e pilotos fortes, então esse será um campeonato bem interessante. Estamos ansiosos para o início do campeonato para mostrarmos nossa força e brigar pelas vitórias."

Serafin Jr., da W2, também exaltou o possível crescimento do campeonato: "Estamos com uma expectativa muito boa, com a entrada da Vicar, com o crescimento da categoria, com a chegada do TCR Brasil, que a categoria dê aquele salto de afirmação no Brasil e na América do Sul.

"A gente vê um crescimento muito grande das equipes da Argentina, muito pela decadência do TC 2000, com muitos pilotos migrando para o TCR. Eu tenho certeza de que isso vai chamar a atenção de muitos pilotos brasileiros, vendo que o TCR pode ser uma categoria que ele pode ir lá e ser profissional, levar seus patrocinadores, fazer um salário, ser competitivo e competir em altíssimo nível. A gente vê, com o TCR Brasil, que a procura é muito grande, não temos dúvida de que o TCR será uma categoria do topo do país, ela tende a crescer e se fortalecer."

Serafin também comentou como seu time virá, tendo boa referência do passado: "Como estamos desde o início, estamos empolgados por não sair atrás nesta fase. Fomos vice-campeões no ano passado, não tivemos um carro fechado o ano todo, isso nos atrapalhou muito na disputa do título de equipes. No primeiro ano fomos campeões de pilotos e equipes, como Pepe Oriola e Rapha Reis, no ano passado fomos terceiros com o Rapha Reis, e nossa perspectiva para este ano é vir muito forte, com apoio técnico da Cupra, trabalhando incansavelmente na busca de mais performance."

"Teremos os pneus da Kumho, que são feitos especialmente para o TCR, então a gente quer aprender o mais rápido possível como funciona este pneu junto com a Cupra e tentar sair na frente."

"A verdade é que o que queremos todas as equipes querem e eu tenho certeza que os argentinos e as equipes brasileiras também já estão trocando informações com as fábricas e tentando aprender ao máximo desse pneu para que todos tentem sair em um nível muito forte", concluiu.

