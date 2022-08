Carregar reprodutor de áudio

Raphael Reis segue em grande fase na abertura da segunda metade da temporada do TCR South America, no autódromo uruguaio de El Pinar. O brasiliense do Cupra #77 preparado pela equipe W2 Pro GP foi segundo colocado em todas as atividades do dia e viu o líder do campeonato, Fabricio Pezzini, ter problemas no quali.

A maior oportunidade para o primeiro pole position da história do TCR South America descontar pontos importantes na diferença para o argentino se apresenta na corrida da manhã do domingo, com início previsto para 9h40. Reis larga em segundo, atrás de Juan Ángel Rosso, o terceiro colocado na pontuação, enquanto Pezzini parte do fundo do grid.

“No Q1 nosso carro era equilibrado, ficou faltando um pouquinho para o P1. No Q2 a temperatura do pneu tirou nosso equilíbrio ideal. E pensando na estratégia do campeonato, não usufruímos de tudo que podíamos, então ficou faltando um pouquinho. Nosso concorrente direto teve um problema e larga de trás da gente, então é começar bem a segunda metade do campeonato e pontuando bem", disse Reis.

Na corrida longa, com largada prevista para 11h40, o brasiliense parte da sexta fila pela regra de inversão do grid. As duas provas têm transmissão ao vivo dos canais ESPN para o Brasil.

