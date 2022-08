TCR South America: Brasileiros brigam por título da Copa Trophy

Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America, classe Trophy, conta com uma briga brasileira, pelo título, de tirar o fôlego. Dos cinco primeiros colocados, quatro são representantes do Brasil, sendo eles: Fabio Casagrande, Adalberto Baptista, Guilherme Reischl e Edson Reis.

Atualmente, Casagrande tem 313 pontos no campeonato contra 239 do uruguaio Enrique Maglione, contudo, Baptista vem forte na briga por esse segundo lugar, já que está atrás por apenas 26 pontos. Reischl é o quarto colocado com 171 enquanto Reis soma 121 pontos.

Vale destacar, que a classe Trophy do TCR South America dá oportunidade aos pilotos com menos experiência de poder competir na categoria.

Confira a tabela de classificação do TCR South America classe Trophy

1º - Fabio Casagrande/Brasil - 313 pontos

2º - Enrique Maglione/Uruguai - 239 pontos

3º - Adalberto Baptista/Brasil - 213 pontos

4º - Guilherme Reischl/Brasil - 171 pontos

5º - Edson Reis/Brasil - 121 pontos

6º - Marcio Basso/Brasil - 83 pontos

7º - Renato Braga/Brasil - 81 pontos

8º - Pablo Otero/Argentina - 70 pontos

9º - Antonio Junqueira/Brasil - 56 pontos

10º - Javier Manta/Argentina - 49 pontos

11º - Hernan Giuria/Uruguai - 33 pontos

12º Renato Possas/Brasil - 24 pontos

13º - Alessandro Marchini/Brasil - 0 pontos

