O TCR South America abriu sua temporada 2024 com duas sessões de shakedown em Interlagos nessa sexta-feira, jornada que teve o domínio dos pilotos brasileiros em São Paulo. Sete tripulações no top10 são duplas brasileiras, com destaque para as quatro primeiras na tabela de tempos consolidados no dia.

O autor da melhor volta foi o brasiliense Pedro Cardoso, que faz sua estreia com o Peugeot da PMO Racing, em dupla com Celso Neto. Ele anotou o melhor tempo do dia, com 1:43.084, liderando a sessão 2. A seguir vieram os três Cupra da W2 Pro GP. Convidado de Guilherme Reischl, Guilherme Salas cravou a melhor volta da primeira sessão. Depois vieram o campeão do TCR Brasil, Galid Osman e Raphael Reis.



Em quinto lugar apareceu a primeira dupla internacional do dia, com o Honda da Squadra Martino. O uruguaio Juan Manuel Casella recebe como convidado o atual campeão, o argentino Ignacio Montenegro.



A seguir apareceram duas tripulações brasileiras. Vice-campeão de 2021, Rodrigo Baptista retorna ao TCR South America Banco BRB e conta com Diego Nunes em seu Honda preparado pela Squadra Martino. Na sequencia ficou a dupla Caca Bueno e Werner Neugebauer, também com um Peugeot da PMO Racing.



Completaram o top10 no dia de shakedown em Interlagos, nesta ordem, o Toyota Corolla dos argentinos Juan Angel Rosso e Facundo Marques (Paladini Racing), o Lynk & Co de Rafael Suzuki e Marcos Regadas (PMO Full Time Sports), e o Corolla do argentino Norberto Fontana e do brasileiro Felipe Maluhy (Cobra Racing Team).



O sábado tem mais duas sessões livres e o classificatório. No quali aceleram convidado e titular, com o grid estabelecido pela soma das melhores voltas de cada um. A corrida de domingo tem dois segmentos, cada um com 40 minutos. Após o primeiro é apresentada a bandeira quadriculada verde e amarela e os carros entram nos pits para uma neutralização de dez minutos. A seguir largam em fila dupla na mesma ordem do fim do primeiro stint. O resultado do segundo segmento é o resultado final da corrida.



"Realmente é a melhor maneira de começar um trabalho. A gente brinca com isso, mas realmente não tinha como começar o trabalho de uma maneira melhor! Muito satisfeito com a equipe e com o carro, também com o desempenho do Celso, que demonstrou uma rápida adaptação ao carro do TCR. Ele já corria em tração dianteira antes, mas em um carro diferente do TCR. Com esse começo nós temos que trabalhar, não dá para se deslumbrar com o resultado, mas temos uma

ótima base para começar o trabalho", avaliou Pedro Cardoso.



"Foi um bom início. O Lapenna foi muito bem no treino dele e eu consegui aproveitar bem o meu também. Ainda tinha espaço para melhorar, cheguei com o pneu traseiro esquerdo muito murcho, então mostra que nosso carro está competitivo para amanhã", comentou Galid Osman.



"É meu primeiro contato com o carro novo na pista, ainda temos muito para desenvolver e entender dele. Senti algumas reações diferentes em relação a geração anterior. Agora o trabalho vai ser interpretar essas reações e entender os dados para trabalhar em um ajuste confortável para amanhã. Usamos esse shakedown praticamente como um treino, o horizonte do carro novo parece bastante promissor e é animador começar o final de semana rápido e sabendo que ainda temos muito espaço para evoluir no carro", contou Raphael Reis.



"Muito contente, participei do segundo treino do dia com o carro e senti que ele está muito bom e próximo do que eu esperava. Depois de mim o Nacho foi para a pista e também conseguiu andar

bem. Agora vamos trabalhar nas referências que temos para fazer um grande fim de semana", falou Juan Manuel Casella.



"Contente com as minhas primeiras voltas no dia, foram ótimas voltas que me fazem crer que estamos bem competitivos. Ainda temos coisas para trabalhar, principalmente para ambos nos sentirmos confortáveis com o balanço do carro. Ainda temos coisas para trabalhar e vamos focar nelas para chegar competitivo amanhã. O carro é muito parecido com o que estou andando na Europa e isso ajuda muito", declarou Nacho Montenegro.



"Foi um dia ótimo, ainda nos falta um pouco de desempenho, mas temos uma referência muito boa, a grande parte dos titulares foram para a pista no segundo treino e nós fomos no primeiro. Muitas coisas foram diferentes entre os grupos, principalmente devido às condições climáticas. O carro parece estar bem equilibrado e isso nos faz pensar na possibilidade de estar no top5 amanhã", ponderou Juan Angel Rosso.



"Contente com a primeira experiência, é um carro muito rápido e agora temos que trabalhar com o as informações que colhemos nas voltas que tivemos hoje, mas ainda sim me deixou muito contente. É um carro parecido com os outros de tração dianteira que pilotei na Argentina. Preciso me readaptar ao carro de tração dianteira, pois há muito não pilotava um desses e sinto que temos muito para evoluir nesse aspecto. Eu e o Felipe estamos próximos nos tempos e isso é importante para o treino classificatório", abordou Norberto Fontana.



"Feliz em estar fazendo parte do TCR. Não sei se é o começo de um novo projeto, mas é com certeza a tentativa de algo novo na minha carreira. Sempre fiz a Stock Car e um outro projeto paralelo e estou tentando colocar minha energia em conseguir conciliar o TCR com a Stock Car para fazer a temporada. Estou trabalhando em trazer os patrocinadores, mas antes disso só posso dizer que estou feliz em estar aqui! O dia poderia ter sido um pouco melhor, terminamos com um pequeno desconforto mecânico na potência do carro. Ele estava se comportando bem, mas na volta do pneu eu perdi quase 7km/h de reta e estamos tentando entender o motivo. O carro se comporta bem nas reações na pista e isso nos deixa confiante para fazer um ótimo final de semana", expressou Caca Bueno.



Melhores tempos do dia*



1 - Pedro Cardoso/Celso Neto 1:43.084 (2)

2 - Guilherme Reischl/Guilherme Salas 1:43.309 (1)

3 - Galid Osman/Felipe Lapenna 1:43.514 (2)

4 - Raphael Reis/Lucas Foresti 1:43.616 (2)

5 - Juan Manuel Casella/Ignacio Montenegro 1:43.728 (2)

6 - Rodrigo Baptista/Diego Nunes 1:43.750 (2)

7 - Werner Neugebauer/Cacá Bueno 1:43.856 (2)

8 - Juan Angel Rosso/Facundo Marques 1:44.444 (1)

9 - Marcos Regadas/Rafael Suzuki 1:44.552 (1)

10 - Norberto Fontana/Felipe Maluhy 1:44.579 (2)

11 - Lucas Fecury/Arthur Leist 1:44.925 (1)

12 - Fabián Yannantuoni/E. Bordas 1:45.091 (1)

13 - Thiago Vivacqua/Nicolas Costa 1:45.368 (2)

14 - Fabricio Pezzini/J. Bessone 1:45.737 (2)

15 - Enrique Maglione/R. Aramendia 1:46.206 (2)

16 - Fabio Casagrande/F. Coscia 1:46.441 (2)



(*) Entre parêntesis a sessão em que a marca foi estabelecida

