A temporada 2024 do TCR South America e TCR Brasil terá início neste fim de semana com a prova endurance que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Diferente do padrão dos últimos anos, a prova contará com dois segmentos de 40 minutos cada. Assim que a primeira parte da prova encerrar, os pilotos voltarão aos boxes e terão um prazo de 20 minutos de 'intervalo' até o início da segunda metade final.

E para a tradicional corrida de resistência, a categoria irá contar com mais de 30 pilotos, tendo entre eles grandes nomes do automobilismo internacional e nacional como Cacá Bueno e o ex-piloto de Fórmula 1, o argentino Norberto Fontana. Ao todo, serão 20 brasileiros, 8 argentinos e 3 uruguaios.

Confira os inscritos de cada equipe

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) | Lucas Foresti (BRA) – CUPRA

#28 Galid Osman (BRA) | Felipe Lappena (BRA) – CUPRA

#37 Guilherme Reischl (BRA) | Guilhreme Salas (BRA) – CUPRA*



COBRA RACING TEAM

#7 Thiago Vivacqua (BRA) | Nicolas Costa (BRA) – TOYOTA

#47 Norberto Fontana (ARG) | Felipe Maluhy (BRA) – TOYOTA



SQUADRA MARTINO

#3 Rodrigo Baptista (BRA) | Diego Nunes (BRA) – HONDA

#60 Juan Manuel Casella (URU) | Ignacio Montenegro (ARG) – HONDA

#34 Fabio Casagrande (BRA) | Franco Coscia (ARG) – HONDA*

#15 Enrique Maglione (URU) | Rodrigo Aramendia (URU) – HONDA*



PMO MOTORSPORT

#55 Lucas Fecury (BRA) | Arthur Leist (BRA) – LYNK & CO

#27 Marcos Regadas (BRA) | Rafael Suzuki (BRA) - LYNK & CO



PMO RACING

#43 Pedro Cardoso (BRA) | Celso Neto (BRA) – PEUGEOT

#88 Werner Neugebauer (BRA) | Caca Bueno (BRA) – PEUGEOT



PALADINI RACING

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) | Facundo Marques (ARG) – TOYOTA

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) | Quique Bordas (ESP) – TOYOTA

#13 Fabricio Pezzini (ARG) | Juan Pablo Bessone (ARG) – TOYOTA