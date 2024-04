Com o início da temporada 2024 acontecendo neste fim de semana em Interlagos, o TCR South America chega em seu quarto ano de existência contando com cada vez mais adeptos - seja na pista ou nas arquibancadas. O diretor para o Brasil do TCR, Mauricio Slaviero, conversou exclusivamente com o Motorsport.com sobre as metas e o que podemos esperar neste ano em relação à categoria.

Contando com mais de 30 pilotos na etapa endurance, que acontece neste fim de semana na capital paulista, a competição sul-americana recebe grandes nomes do automobilismo atual - alguns para disputar apenas esta prova e outros para o calendário completo, como Cacá Bueno, Norberto Fontana (ex-F1) e Matías Rossi. Na visão de Slaviero, isso mostra o quanto o TCR é abrangente e convidativo.

"Todo mundo que anda nos carros da TCR sai apaixonado porque é um carro muito bacana de pilotar, tem muita performance. Projetados e construídos pelas fábricas, são carros de rua efetivamente, tem 350 hp, fazem muita curva, freiam muito bem... Então assim, essa vinda desses pilotos conhecidos, para nós só mostra que o trabalho que a gente fez foi bem feito", iniciou.

"Esses pilotos enxergaram na categoria uma oportunidade muito grande de disputarem e terem mais uma forma de ganhar dinheiro e mais uma forma de se profissionalizar. Pilotos como o Cacá [Bueno], por exemplo, que está muito bem estabelecido na Stock... Essa categoria (TCR) também, pela construção do carro, é muito boa para aqueles pilotos jovens que estão saindo do kart e para aquele piloto mais velho ou para aquele piloto que não é profissional, que quer correr e se divertir", analisou.

O diretor destacou a grande importância e influência do Brasil para a categoria e no automobilismo de forma geral, enfatizando que Interlagos é um ótimo chamariz para atrair mais pilotos que sonham em ter a oportunidade de correr em um dos 'templos' mais famosos do mundo. Slaviero também revelou o plano para a concretização de etapas independentes do TCR Brasil.

"O Brasil é um país de extrema importância para o TCR, não só pelo seu tamanho, mas pelo volume de pilotos, volume de categorias que tem aqui e a importância que existe no Brasil para o automobilismo. É fundamental para o TCR estar aqui. Com a TCR Brasil é que a gente planeja ter algumas etapas separadas, daqui um ou dois anos", contou.

"Estar em Interlagos pra nós é excepcional, porque inclusive os pilotos estrangeiros amam Interlagos, acham que Interlagos é incrível, etc, por toda a história da Fórmula 1. Todos os pilotos do mundo que vêm correr aqui estão já super hiper animados que vão correr em um templo do automobilismo como é Interlagos, então está todo mundo numa expectativa enorme."

Por fim, Slaviero enfatizou o papel fundamental das parceiras do TCR na popularização da categoria no país, como o Motorsport.com, que transmitirá todas as atividades deste fim de semana na Motorsport.tv em inglês e na Motorsport.tv Brasil pelo canal no Youtube do Motorsport.com.

"A grande novidade esse ano é a visibilidade aqui no Brasil, que está mudando bastante. Nós temos hoje a BandSports, que vai transmitir todas as provas ao vivo na televisão aberta e nós temos diversos canais de streaming que vão transmitir também, como o Motorsport.com e a motorsport.tv. Então a nossa intenção com isso é aumentar a visibilidade da categoria e propiciar a que todos possam assistir."

