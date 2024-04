Raphael Reis disputa neste final de semana a primeira etapa do TCR South America e Brasil, em Interlagos, em dupla com Lucas Foresti. A quarta temporada da categoria marca também o quarto ano seguido de Reis no certame. Primeiro brasileiro a se comprometer com o projeto e um dos poucos pilotos a disputar todas as corridas da história da categoria, o brasiliense começa mais uma jornada em busca do título que escapou nos últimos anos.

A etapa que abre a nova temporada é no já consagrado formato de endurance e por isso a equipe W2 ProGP trouxe o reforço de Lucas Foresti, piloto brasiliense que atualmente compete na Stock Car Pro Series. O piloto de 31 anos também já competiu no Endurance Brasil, Fórmula Renault 3.5, Porsche Cup, Fórmula 3 Brasil, Toyota Racing Series, Fórmula BMW e Fórmula 3 Britânica.

No total, serão quase quarenta pilotos na pista, a corrida será dividida em duas partes: a primeira terá 40 minutos e terminará com uma neutralização para entrada nos boxes dos carros para reabastecimento, reparos e troca de pilotos. Após um intervalo de 20 minutos, os carros alinharão na saída dos boxes na ordem em que terminaram a primeira parte, saindo atrás do safety car para uma relargada na volta seguinte. A partir da saída dos boxes, os 40 minutos começam a correr até a bandeira quadriculada, que marcará o término da Endurance.

Recordista de poles na história do TCR, e três vezes 3º no campeonato de pilotos, Raphael Reis conquistou o segundo lugar na corrida longa que abriu a perna brasileira no ano passado, correndo em dupla com o argentino Jorge Barrio. Os pilotos ainda venceram a etapa de endurance realizada em Termas de Rio Hondo.

As atividades de pista para o TCR South America e Brasil Banco BRB iniciam na sexta-feira com o shakedown. No sábado acontecem dois treinos livres, classificação enquanto no domingo serão disputadas as provas do endurance.

“Muito feliz em disputar minha quarta temporada no TCR, este ano trago meu amigo Lucas Foresti para forma dupla na prova endurance e tenho certez que podemos disputar as primeiras colocações. Neste ano trouxemos o novo Cupra, então estou animado e confiante de que vamos disputar o título novamente nesta temporada", disse Reis.



Programação da etapa:

Sexta-feira, 12 de abril

15h40 - Shakedown 1

17h10 - Shakedown 2

Sábado, 13 de abril

09h10 - Treino Livre 1

11h20 - Treino Livre 2

14h30 - Classificação

Domingo, 14 de abril

12h20 - Corrida 1

13h22 - Corrida 2

