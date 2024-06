Pedro Cardoso foi o piloto mais rápido da classificação do TCR South America no Velocitta, mas o brasiliense não largará do primeiro lugar na corrida que acontece neste domingo. Leonel Pernia assumirá a primeira marca.

Cardoso recebeu uma punição de cinco posições no grid por conta de um acidente ainda na etapa de Cascavel. Portanto, ele começa na quinta colocação. Rodrigo Baptista foi o terceiro colocado fechando o top 3.

Mesmo sem largar de P1, a pole fica registrada para o dono do carro #43, que colocou cinco décimos de gap em cima de Pernia - além disso, a pontuação pelo primeiro lugar no quali também será computada para Pedro.

A classificação

O Q1 no Velocitta ia acontecendo de forma tranquila até que, com 15 minutos na regressiva, uma bandeira vermelha foi agitada. Yannatuoni teve problemas com o carro e parou na pista. Por conta disso, nem todos os pilotos tinham ido à pista, como no caso de Matías Rossi que estava seguindo ao traçado e precisou retornar aos boxes. Cerca de 5 minutos depois, a a bandeira verde apareceu e os carros retomaram as atividades.

No fim do Q1, Cardoso teve o tempo mais rápido, sendo 0.117 à frente de Reis. Ficaram de fora do Q2: Maglione, Vivacqua, Gutierrez e Yannatuoni. A disputa pela pole ficou entre Rossi, Reis, Cardoso, Pernia, Regadas, Baptista, Osman, Rosso, Casella, Casagrande, Suzuk e Reischl.

A segunda parte da classificação não começou nada bem para Galid, o brasileiro não conseguiu sair dos boxes com problema no carro. A situação foi contornada e ele conseguiu seguir normalmente. No fim, Cardoso foi o mais rápido da sessão.

Resultado da classificação

1 - Pedro Cardoso

2 - Leonel Pernia

3 - Rodrigo Baptista

4 - Matias Rossi

5 - Galid Osman

6 - Raphael Reis

7 - Juan Angel Rosso

8 - Rafael Suzuki

9 - Juan Casella

10 - Marcos Regadas

11 - Guilherme Reischl

12 - Fabio Casagrande

13 - Enrique Maglione

14 - Thiago Vivacqua

15 - Diego Gutierrez

16 - Fabian Yannantuoni

