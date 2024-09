TCR South America: Casella surpreende e lidera TL2 da etapa de San Juan Villicum

Surpresa no TL2 da etapa de San Juan Villicum, pelo TCR South America! O uruguaio Juan Manuel Casella, da Squadra Martino, liderou o TL2, com o tempo de 1min44s191. Esse é o primeiro treino do fim de semana que não temos argentinos na ponta. Matías Rossi, da PMO Racing, ficou em segundo lugar, 410 milésimos atrás de Casella. Rossi até então tinha dominado todos os treinos de sexta-feira e sábado.

O vice-líder do campeonato, o brasileiro Raphael Reis guiando o CUPRA Leon VZ TCR #77, da W2 ProGP, ficou em terceiro lugar, com o tempo de 1min44s718. O retrospecto do brasileiro no Circuito San Juan Villicum é bom: em 2022, ele terminou a primeira corrida na segunda posição e a segunda, em quarto.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às duas corridas do fim de semana.

Sessão Dia Horário Transmissão Classificação Sábado 15h05 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 09h40 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 12h41 Motorsport.tv Brasil

