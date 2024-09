Vice-líder a quatro etapas do fim da Libertadores do automobilismo, a 34 pontos da primeira posição. Este é o cenário de Raphael Reis na luta pelo título inédito do TCR South America. E o campeonato abre, neste fim de semana, sua perna argentina, na reta final da temporada 2024. O palco é a cidade de San Juan, no noroeste do país, que fica a quase 1.200 km da capital Buenos Aires.

O desafio deste fim de semana será o moderno Circuito San Juan Villicum, inaugurado em 2018, que volta ao calendário do TCR South America após uma temporada ausente. Na ocasião, o local recebeu a última etapa do campeonato. Muito técnico, o traçado tem 4.254 metros com 11 curvas. A Argentina ainda receberá etapas em Buenos Aires, Termas de Río Hondo e Rosário.

A pista é muito usada nas categorias nacionais da Argentina. Por isso, Raphael Reis terá um fator a mais para enfrentar a bordo do CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela equipe W2 ProGP. O retrospecto do brasileiro no Circuito San Juan Villicum é bom: em 2022, ele terminou a primeira corrida na segunda posição e a segunda, em quarto.

"Chegamos à reta final da temporada, na primeira etapa que vamos disputar na Argentina. O Circuito San Juan Villicum é moderno e tive bons resultados na vez em que o TCR South America correu lá. Estamos na segunda posição do campeonato e é um fim de semana para ficar bem na luta pelo título. O carro está bom, venci uma das corridas em Mercedes, e confio muito no trabalho da equipe W2 ProGP. É o momento de seguir com esse bom desempenho para lutar pelo título até o fim do ano."

As atividades do TCR South America em San Juan começam no fim da tarde de sexta-feira, com o sábado reservado para dois treinos livres e a classificação. Na manhã de domingo, serão disputadas as duas corridas, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

