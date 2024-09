TCR South America: Matías Rossi lidera TL1 da etapa de San Juan Vilicum, na Argentina

Os motores roncaram neste sábado (14/9) na etapa de San Juan Vilicum, na Argentina, pela sétima rodada do TCR South America. O piloto da casa, Matías Rossi liderou o TL1, com o tempo de 1min44s187. Na sexta-feira (13/9), Rossi, com o Toyota Corolla GRS TCR #17 do Toyota Team Argentina, já tinha sido o mais veloz.

O brasileiro Rafael Suzuki, da PMO Racing, ficou na segunda colocação com uma volta de 1min44s770, 583 milésimos atrás de Rossi. O top-3 ficou completo com o piloto uruguaio Juan Manuel Casella, da Squadra Martino, que fez 1m46s330. Líder do campeonato, o brasileiro Pedro Cardoso, da PMO Racing, ficou em 13º.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às duas corridas do fim de semana.

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 2 Sábado 13h05 - Classificação Sábado 15h05 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 09h40 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 12h41 Motorsport.tv Brasil

"QUESTÃO DE TEMPO": Alonso 'banca' BORTOLETO na Audi, ORDENS na McLaren, NEWEY fala da RBR e + Baku

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!