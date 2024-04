O TCR South America abre a temporada 2024 neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo e Pedro Cardoso está ansioso para iniciar a segunda temporada na categoria continental, agora defendendo a PMO Racing, equipe de origem argentina e que corre com o modelo Peugeot 308 TCR.

Em uma etapa de Endurance, com duas fases de 40 minutos e duplas, o brasiliense terá como companheiro Celso Neto, piloto que faz carreira nos Estados Unidos.

Cardoso possui uma trajetória bem-sucedida no esporte a motor brasileiro. O piloto esteve no grid da Stock Car entre 2019 e 2022, migrando para o principal campeonato de Turismo da América do Sul em 2023. Em sua primeira temporada no TCR South America, Pedro conquistou três pódios: um em Rivera, no Uruguai, e dois no Velocitta, onde obteve um segundo lugar, além de faturar a pole do TCR World Tour em San Luís, na Argentina. Tais resultados ajudaram o piloto a terminar a temporada no top-10 do campeonato. Para este ano, o objetivo do brasiliense é lutar por vitórias.

“Estou muito animado para a temporada. Acredito que eu esteja em uma estrutura de equipe muito boa, não apenas pela qualidade da mão de obra, mas também pelo carro. Espero brigar por vitórias e pelo campeonato desde a primeira rodada. Nessa etapa de Interlagos vou correr ao lado do Celso Neto, um piloto brasileiro jovem e que faz carreira nos Estados Unidos, além de ter experiência com carros de tração dianteira”, diz Cardoso.

“A expectativa é alta, mas não podemos subestimar ninguém. A confiança na equipe e no meu trabalho é uma das mais altas da minha carreira. Me preparei muito na pré-temporada e estou pronto para conseguir começar o campeonato da melhor maneira possível”, segue o piloto.

A temporada 2024 do TCR South America contará com dez etapas, passando por três países: Brasil, Argentina e Uruguai. Apenas a etapa de Interlagos, neste final de semana, será disputada como endurance, com as outras nove etapas sendo formadas com disputa de duas corridas. Cinco etapas contarão pontos para o TCR Brasil, e a segunda passagem por Interlagos, em julho, e a etapa de El Pinar, no Uruguai, valerão para o TCR World Tour, o “Mundial de TCR”.

A programação da etapa de abertura do TCR South America será aberta na sexta-feira com duas atividades de shakedown. Os treinos livres e a classificação ocorrem no sábado, com a corrida marcada para o domingo, a partir de 12h20. O BandSports e o Motorsport.com mostram a prova ao vivo.

