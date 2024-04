A dupla do carro #60 da Squadra Martino, Ignacio Montenegro e Juan Manuel Casella foram desclassificados da etapa de estreia do TCR South America em Interlagos.

Na reta final da corrida, durante a relargada sob safety car, Nacho, Galid Osman e Caca Bueno ficaram lado a lado na reta de largada e pouco depois, os três acabaram 'se embolando'. Osman precisou abandonar enquanto Bueno terminou em sétimo.

Após a corrida, a direção de prova avaliou o ocorrido e chegou à conclusão de que Nacho Montenegro, que pilotava o carro no segundo stint da etapa endurance, foi o responsável pelo ocorrido.

"O piloto do carro #60, Ignacio Montenegro, na relargada inicia a ultrapassagem sob o carro #28 antes da linha quadriculada, em consequência chega na freada da curva 1 na frente dos carros #28, #88 e #16 e inicia a fechar pra cima dos mesmos provocando uma batida e consequentemente o carro #28 abandona a prova."

"Os Comissários Desportivos após as análises e oitivas entendem que o carro #60 foi o culpado pelo incidente, sendo assim, decidem penalizar os pilotos Ignacio Montenegro / Juan Manuel Casella- #60 com a desclassificação da prova."

Ao Motorsport.com, Caca Bueno deu seu ponto de vista do acidente: "O Montenegro queimou a largada, no TCR você não pode ultrapassar antes da linha de chegada. O erro inicial é do Nacho, mas o Galid faz algo que ele não deve fazer jamais em uma relargada. Ele não freia, mas ele começa a tirar o pé enquanto está todo mundo com o pé embaixo."

"O Nacho queima a largada, mas o acidente quem causa é o Galid. Uma pena que eles tenham feito uma relargada tão confusa e perigosa. O acidente acabou sendo muito leve, em relação ao que poderia ter sido, mas fui muito perigosa a manobra dos dois."

Falando ao Motorsport.com, Galid Osman também trouxe sua versão do ocorrido: "O Nacho largou um pouco melhor que eu e eu fui me proteger. Acho que o Caca errou a freada porque ele acertou minha traseira com tudo e acabei dando no muro. Uma pena."

