O TCR South America estreou a temporada 2024 em uma corrida endurance em Interlagos, com 90 minutos de duração. E a vitória ficou com a dupla da W2 PRO GP, Raphael Reis e Lucas Foresti.

Depois de uma confusão tripla na reta final, Pedro Cardoso e Celso Neto e Guilherme Salas e Guilherme Reischl completaram o pódio.

A corrida

A largada da corrida aconteceu de maneira limpa, sem batidas ou escapadas. Logo nas primeiras voltas, o carro pole, comandado por Casella na primeira metade, conseguiu abrir uma vantagem confortável para o segundo colocado, Foresti.

Com 10 minutos do primeiro segmento, Digo Baptista teve um furo de pneus e precisou ir aos boxes para fazer a troca, isso fez com que a corrida da dupla precisasse passar por uma alteração de estratégia, uma vez que ele voltou à pista em último lugar.

Aos 13 minutos, Foresti armou o bote para cima de Casella e, depois de colocar lado a lado, conseguiu ultrapassar o Honda do uruguaio. Lapenna veio 'de quebra', chegou a superar Juan Manuel, mas o piloto da Squadra Martino recuperou a posição.

Depois de recuar e aguardar algumas voltas, Lapenna se aproximou de Casella e finalizou a tentativa de ultrapassagem. Aproveitando a disputa, Neto também 'enquadrou' o uruguaio e assumiu a terceira colocação. O primeiro stint da prova terminou com Foresti na ponta, Lapenna em segundo e Neto em terceiro lugar.

Segundo stint

Diferentemente da primeira largada, o segundo segmento começou atrás do safety car. Enquanto isso, nos boxes, Casagrande não conseguiu retornar à pista com problemas no carro, assim como Aramendia. No pelotão da frente, na segunda volta, Cardoso não deixou Osman respirar e assumiu o P2.

Aproveitando a brecha, Montenegro também superou o brasileiro da W2 e ficou com o terceiro lugar. Continuando a recuperação iniciada por Neugebauer, Bueno foi avançado no grid e entrando na briga por um lugar no pódio.

Na 'meiuca' do grid, Leist e Suzuki travaram uma disputa insana por posição, com Rafael conseguindo concretizar a ultrapassagem. No fundo do pelotão, as brigas se mantiveram consistente, acontecendo várias trocas de posição simultâneas.

Restando 14 minutos para o fim, Osman se aproximou bem de Montenegro, colocou a roda onde não tinha espaço, chegou a tocar no argentino, mas conseguiu subir para o P3. Quando o cronômetro marcava oito minutos na regressiva, Suzuki - que vinha fazendo uma boa prova - bateu na barreira de pneus na curva do laranjinha.

Enquanto isso, Bueno atacava agressivamente Montenegro, mas a investida foi cortada pelo safety car que precisou entrar na pista por conta de Rafa Suzuki. A relargada foi um completo caos, antes mesmo do 'S' do Senna, um toque triplo aconteceu entre Osman, Bueno e Montenegro.

O carro de Caca Bueno ficou todo empenado, assim como do argentino. Galid Osman, por outro lado, precisou abandonar. Na volta final, a bandeira amarela foi agitada por conta de Bordas que parou no meio da pista.

Resultado TCR South America

POSIÇÃO PILOTO 1º Lucas Foresti | Raphael Reis 2º Pedro Cardoso | Celso Neto 3º Guilherme Salas | Guilherme Reischl 4º Thiago Vivacqua | Nicholas Costa 5º Arthur Leist | Lucas Fecury 6º Juan Angel Rosso | Facundo Marques 7º Werner Neugebauer | Caca Bueno 8º Fabian Yannantuoni | Quique Bordas 9º Felipe Lapenna | Galid Osman 10º Marcos Regadas | Rafael Suzuki DNF Fabio Casagrande | Franco Coscia DNF Rodrigo Baptista | Diego Nunes DNF Enrique Maglione | Rodrigo Aramendia DSQ Juan Manuel Casella | Ingacio Montenegro

