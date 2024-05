Da pole para a vitória! Digo Baptista converteu o P1 conquistado no sábado em triunfo neste domingo na corrida 1 do TCR South America em Cascavel, no Paraná.

Galid Osman cruzou a linha de chegada em segundo lugar e Pedro Cardoso, piloto da PMO Racing fechou os três primeiros colocados.

Raphael Reis foi punido em 5s por conta de um incidente com Rosso. Quem acabou não tendo uma boa prova foi Matias Rossi, o argentino - muito conhecido por conta da sua vitoriosa passagem pela Stock Car - já no fim da corrida teve um pneu furado e abandonou.

Assim como Regadas, que também deixou se recolheu mais cedo por conta de um pneu furado. O carro 27 escapou da pista e bateu na barreira de proteção.

Juan Ángel Rosso, Juan Casella, Raphael Reis, Fábian Yannantuoni, Thiago Vivacqua, Fabio Casagrande e Guilherme Reischl fecharam o top 10.

Resultado corrida 1

1 - R. Bapista

2 - G. Osman

3 - P. Cardoso

4 - J. A. Rosso

5 - J. Casella

6 - R. Reis

7 - L. Perina

8 - F. Yannantuoni

9 - T. Vivacqua

10 - F. Casagrande

11 - N. Fontana

12 - G. Reischl

13 - D. Gutierrez

14 - E. Maglione

15 - M. Rossi

16 - M. Regadas

Veja como foi a corrida 1 do TCR South America em Cascavel

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!