Encerrando a segunda etapa da temporada 2024 do TCR South America, Fabian Yannantuoni foi o dono da vitória da corrida 2 da categoria em Cascavel, neste domingo.

Juan Ángel Rosso, companheiro de Yannatuoni na Paladini Racing, foi o segundo colocado e Leo Pernia completou os três primeiros colocados na derradeira no Paraná.

Depois de uma primeira onde precisou abandonar, Matías Rossi cruzou a linha de chegada em quarto lugar. O vencedor da primeira corrida, Digo Baptista, finalizou em sexto lugar. Os outros brasileiros Osman, Reis e Cardoso protagonizaram 'o' momento da corrida, quando ficaram lado a lado e acabaram se tocando.

Por conta do incidente, o safety car precisou se acionado e entrou na pista. A relargada, restando 13 minutos para o fim, foi tranquila e sem emoções até a bandeirada final.

Resultado corrida 2

1 - F. Yannantuoni

2 - J. A. Rosso

3 - L. Perina

4 - M. Rossi

5 - J. Casella

6 - R. Baptista

7 - T. Vivacqua

8 - N. Fontana

9 - F. Casagrande

10 - E. Maglione

11 - M. Regadas

12 - D. Gutierrez

13 - R. Reis

14 - G. Reischl

15 - G. Osman

16 - P. Cardoso

Confira como foi a corrida 2 do TCR South America em Cascavel

