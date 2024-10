Nesta sexta-feira, foram realizados os dois treinos livres para a etapa de Buenos Aires do TCR South America. E o mais rápido do dia na capital da Argentina foi o 'piloto da casa' Norberto Fontana, ex-Fórmula 1.

Ele registrou a marca de 1min18s407 com a Squadra Martino na segunda sessão prática, à frente do segundo mais rápido, seu companheiro Matías Cravero, e do terceiro colocado, Pedro Cardoso -- o piloto brasileiro da escuderia PMO Racing, aliás, foi o mais rápido da primeira atividade.

O top 4 do 'TL2' foi completado por outro brasileiro: Rapha Reis, da W2 Pro GP. Leonel Pernía, da PMO, foi o quinto, à frente de Juan Ángel Rosso, que 'fechou' as seis primeiras colocações com o carro da Paladini Racing.

Top 10:



Norberto Fontana 1:18.144

Matías Cravero +0.263

Pedro Cardoso +0.264

Raphael Reis +0.290

Leonel Pernía +0.429

Juan Ángel Rosso +0.570

Marcos Regadas +0.580

Matías Rossi +0.629

Juan Manuel Casella +0.744

Galid Osman +0.837

Cronograma – TCR South America Banco BRB – Buenos Aires, Argentina



Sábado, 5 de outubro:

13:10 – Classificação Q1

13:35 – Classificação Q2 (12 melhores)

16:35 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 6 de outubro:

10:19 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



LISTA DE INSCRITOS:



W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

#2 Marcio Basso (BRA)*



COBRA RACING

#7 Thiago Vivacqua (BRA) B



SQUADRA MARTINO

#38 Matías Cravero (ARG)

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#15 Enrique Maglione (URU)* B

#34 Fabio Casagrande (BRA)* B



PMO RACING

#44 Leonel Pernía (ARG)

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#27 Marcos Regadas (BRA)* B

#8 Rafael Suzuki (BRA) B



TOYOTA TEAM ARGENTINA

#17 Matías Rossi B

#42 José María López



PALADINI RACING

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#51 Jake Cosío (MEX)

#73 Diego Gutierrez (ARG)*



SQUADRA MARTINO RACING

#47 Norberto Fontana



B - TCR Brasil

* Copa Trophy

