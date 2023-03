Carregar reprodutor de áudio

A corrida 2 do TCR South America em Córdoba, na Argentina, foi de tirar o fôlego. A vitória ficou com Walter Hernandez, mas o jovem 'Nacho' Montenegro, de apenas 18 anos, deu show na pista. O pódio foi composto por Hernandez, Fabian Yannantuoni e Montenegro e não teve presença de brasileiros, sendo Rafael Suzuki em quarto o melhor colocado.

A corrida

Diferente da primeira corrida, a largada na segunda bateira foi limpa mesmo com as investidas em busca da liderança que era de Fabio Casagrande. O brasileiro não conseguiu um bom começo e logo na primeira volta foi perdendo posições. Pouco depois do início, Casagrande e Rapha Reis - segundo colocado na primeira parte do domingo - disputaram posição lado a lado, mas Reis acabou pressionando um pouco mais e 'jogou' os dois para fora da pista. Por conta do incidente, Rapha Reis precisou abandonar e Fabio Casagrande perdeu 11 posições.

Restando 20 minutos no relógio, Ignácio Montenegro começou o 'show'. Largando em nono, o argentino foi ganhando posições e colecionando vítimas na pista: Llaver, na briga pelo sexto lugar, Rafa Suzuki, pelo P5. Pouco depois, Montenegro deu um bote 'duplo' e entrou de vez na briga pelo pódio.

O 'modo ataque' só foi interrompido por conta de um safety car ocasionado por Maglione - que precisou abandonar por conta de um furo no pneu. Restando apenas dois minutos para o fim da corrida, o jovem piloto deu seu último bote pouco depois da relargada e cruzou a linha de chegada como terceiro colocado.

Resultado final

1 - Walter Hernandez

2 - Fabian Yannantuoni

3 - Ignacio Montenegro

4 - Rafa Suzuki

5 - Fabricio Pezzini

6 - Bernardo LLaver

7 - Galid Osman

8 - Manuel Sapag

9 - Pablo Otero

10 - Juan Manuel Casella

11 - Adalberto Baptista

12 - Guilherme Resichl

13 - Diego Gutierrez

14 - Juan Angel Rosso

15 - Gonzalo Alterio

16 - Pedro Cardoso

17 - Fabio Casagrande

18 - Enrique Maglione

19 - Juan Pablo Bessone

20 - Frederick Balbi

21 - Diego Nunes

22 - Rapha Reis

Di Grassi e BASTIDORES da chegada da Fórmula E ao Brasil; Sette Câmara analisa PISTA do ePrix de SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: