TCR South America: Suzuki completa etapa no top 3 do campeonato

Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo de Córdoba, na Argentina, foi o palco da primeira etapa do TCR South America 2023. O campeonato abriu a terceira temporada da história com um grid de 22 pilotos e carros de oito montadoras diferentes. Para Rafael Suzuki, o evento foi de muitas novidades, aprendizados e saldo positivo. Em sua primeira vez correndo com carros de tração dianteira, o piloto esteve sempre entre os mais rápidos nas sessões, garantindo um 5º e um 3º lugares nas corridas disputadas neste domingo, e fechando a etapa no top 3 do campeonato.

Na quinta-feira, Suzuki teve seu primeiro contato com o Link & Co da equipe PMO Motorsport, atual campeã da categoria, para uma sessão de treinos livres. No sábado, mais dois treinos antecederam a classificação, que definiu o grid de largada para as duas corridas.

Suzuki assegurou a sétima melhor volta, garantindo assim esse posto para a largada na 1ª prova. Para a corrida 2, os 10 primeiros dessa sessão invertem posições, assim, ele largaria em quarto.

As corridas tiveram grandes disputas ao longo do grid, com mais uma novidade, que são as largadas paradas - ao contrário das largadas lançadas que acontecem na Stock Car. Na primeira prova, Suzuki ganhou uma posição na largada, e manteve ritmo forte para avançar mais uma posição com uma ultrapassagem sobre o atual campeão Fabrizio Pezzini, para fechar o top 5.

Na segunda corrida, Rafael largou em quarto, mas perdeu terreno no começo, caindo para sexto. Na sequência da prova, o pelotão da frente teve ritmo muito próximo nas disputas, e algumas voltas com safety car. Faltando duas voltas para o fim, o piloto do carro #8 fez uma grande ultrapassagem dupla para voltar ao quarto lugar, completando as 19 voltas. Porém, após vistorias técnicas, um adversário foi desclassificado e Suzuki garantiu o 3º lugar na corrida.

Com a soma dos pontos das duas corridas e da tomada de tempos, Suzuki está em 3º no campeonato, a apenas um ponto da vice-liderança. A segunda etapa, de um total de 10 na temporada, acontece no dia 16 de abril, em Rosário, também na Argentina. O piloto ainda aguarda para confirmar sua participação no restante do campeonato.

“Foi um fim de semana muito positivo e intenso, minha primeira experiência com carros de tração dianteira, então o desafio era aprender o máximo possível, mas também já mostrar resultados.”

“Conseguimos evoluir bastante da corrida 1 para a corrida 2, mas larguei mal e não escapei bem dos toques. No fim, consegui uma ultrapassagem importante que acabou valendo o pódio e bons pontos. Foi ótimo trabalhar com toda a equipe PMO Motorsport, tivemos um bom começo, e agora vamos ver o que o futuro reserva.”

Que será de MÁRQUEZ e Honda na MotoGP? Eric Granado projeta 2023 e fala de 'viralizada' com ROSALÍA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: