Carregar reprodutor de áudio

A segunda corrida do domingo no circuito de San Juan Villicum, confirmou o título de Fabricio Pezzini no TCR South America 2022. Após uma corrida segura na primeira bateria que disputada mais cedo, o piloto argentino da Lynk & Co foi para segunda prova do dia com o título da temporada já garantido.

Corrida 2 tem festa de Pezzini com a confirmação de título

Nisso, a bateria 2 em San Juan que começou com festa para Pezzini, protagonizou uma corrida muito disputada, que teve o jovem argentino Figgo Bessone com o seu Peugeot 308 GTI TCR largando na frente, tendo ao lado o brasileiro Márcio Basso da Lynk & Co 03 TCR.

Logo na primeira curva, Bessone se defendeu do ataque de Basso, abrindo vantagem na liderança. Mais atrás os demais carros disputavam cada centímetro do largo traçado de San Juan, com diversos toques e incidentes entre pilotos, o que ocasionou a entrada do Safety Car logo na segunda volta, para realinhar os carros novamente.

Acidente com Pezzini na oitava volta e nova entrada de Safety Car.

Na oitava volta, o campeão da temporada Fabricio Pezzini, teve de abandonar a prova após um forte acidente com Figgo Bessone. Ao perder o controle do seu Peugeot 308 GTI TCR e escapar do traçado, Bessone atingindo a lateral do carro de Pezzini.

Com o impacto, o carro do campeão da temporada ficou sem condições de retornar a pista. Por outro lado, o fato gerou apreensão no circuito pela demora de Pezzini para sair do carro. Após a chegada do carro medico, ele deixou o local do acidente sem maiores complicações.

Largando em último, Rosso escala pelotão e vence a prova em San Juan

Quem conseguiu escapar dos problemas ao longo da segunda etapa, foi Juan Angel Rosso que largando da última posição, conseguiu escalar o pelotão de carros, e a três voltas do final, conseguiu assumir a liderança da prova após um duelo intenso entre os argentinos Jorge Barrio com o seu Toyota Corolla GRS e Bernardo Llaver com a CUPRA da W2 Pro GP.

Faltando duas voltas para o final, os compatriotas acabaram escapando da pista, deixando caminho livre para Rosso, que precisou ser arrojado na última volta para manter uma vitória que parecia improvável.

O resultado confirmou o vice campeonato de Rosso, além do título de Fabricio Pezzini obtido com a pontuação na corrida 1 de domingo. A etapa em San Juan, encerra a temporada de 2022 no TCR South America, que retorna em 2023, com um calendário definido com 13 etapas, com seis delas no Brasil, cinco na Argentina e duas provas no Uruguai.

BICAMPEÃO! E vem mais por aí? Rico Penteado analisa se haverá ‘ERA VERSTAPPEN’ na F1 até 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: