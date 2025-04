TCR South America: Tiago Pernía lidera TL1 em Oberá

O TCR South America deu o pontapé inicial da segunda etapa da temporada 2025, em Oberá, na Argentina. Na sessão, protagonismo dos pilotos da casa, com quatro argentinos no top 5, liderados por Tiago Pernía.

Tiago Pernía foi o mais rápido com um tempo de 01min12s820, 0s150 à frente de Fabian Yannantuoni. Leonel Pernía, que chega em Oberá na liderança do campeonato, foi o terceiro, a 0s213.

Genaro Rasetto completou o domínio argentino, enquanto Nelsinho Piquet foi o quinto colocado, a 0s330 do melhor tempo da sessão.

Às 13h30 acontece o segundo treino livre, antes da classificação, marcada para 16h, com transmissão ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube e no Bandsports.

Confira o resultado do TL1 do TCR South America em Oberá:

1 - Tiago Pernía

2 - Fabian Yannan

3 - Leonel Pernía

4 - Genaro Rasetto

5 - Nelsinho Piquet

6 - Raphael Reis

7 - Pedro Cardoso

8 - Santino Balerini

9 - Mariano Pernía

10 - Fabrício Pezzini

11 - Luis Ramirez

13 - Adrian Chiriano

14 - Maria Nienkotter

15 - Enzo Gianfratti

