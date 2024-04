Neste sábado, o TCR South America conheceu o grid de largada para a corrida endurance que abre a temporada 2024 tendo Interlagos como palco. E o tempo mais rápido ficou por conta do uruguaio Juan Manuel Casella e o argentino Nacho Montenegro - por apenas 0.043s.

Raphael Reis e Lucas Foresti foram os segundos mais rápidos da sessão e Galid Osman ao lado de Felipe Lapenna completaram o top 3.

A classificação funcionou da seguinte forma: primeiro foi à pista os pilotos convidados, depois, os donos do carros durante toda a temporada regular e por fim, faz a somatória dos dois tempos para saber quem ficaria com a pole.

A classificação

Na primeira parte da sessão classificatória, os convidados entregaram 15 minutos de atividade em pista de maneira tranquila. O mais rápido entre eles foi Guilherme Salas, que está correndo pela W2 Pro GP ao lado de Guilherme Reischl. O tempo feito foi de 1m43s8486.

Na segunda metade, os pilotos da temporada assumiram o assento. Sem grandes complicações, apenas com uma escapada de Fabio Casagrande mais ao fim. Raphael Reis foi o mais rápido do segundo grupo fazendo 1m49s692.

Ao fim, a dupla com a melhor soma foi Juan Manuel Casella, que liderou o TL2 e Nacho Montenegro, atual campeão. A dupla da Squadra Martino fechou a classificação com o total de 3m28s100.

Confira o resultado da classificação

POSIÇÃO PILOTO TEMPO 1º Casella | Montenegro 3:28.100 2º Reis | Foresti 3:28.143 3º Osman | Lapenna 3:28.586 4º Baptista | Nunes 3:28.653 5º Cardoso | Neto 3:28.693 6º Rosso | Marques 3:28.826 7º Regadas | Suzuki 3: 29.323 8º Reischl | Salas 3:29.536 9º Yannantuoni | Bordas 3:29.603 10º Fecury | Leist 3:30.393 11º Vivacqua | Costa 3:31,296 12º Fontana | Maluhy 3:31.300 13º Casagrande | Coscia 3:31.500 14º Pezzini | Bessone 3:32.100 15º Maglione | Aramendia 3:33.700 16º Neugebauer | Bueno 1:53.090

