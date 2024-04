Abrindo a temporada 2024, o TCR South America desembarcou em Interlagos neste fim de semana para a primeira corrida do calendário. A prova, que terá o formato endurance, acontece neste domingo e contará com a dupla da Squadra Martino, Juan Manuel Casella e Nacho Montenegro na pole.

Nacho, de apenas 19 anos e atual campeão da categoria, e o uruguaio Casella fizeram juntos o tempo de 3m28s100, com isso, superaram os 20 brasileiros presentes no grid e garantiram a primeira marca na classificação.

Em entrevista ao Motorsport.com, a dupla explicou que o fato dos dois já conhecerem muito bem o carro deu uma certa vantagem em relação ao restante dos duos.

"Sem dúvida. É uma corrida de duplas e neste tipo de corrida o trabalho começa antes mesmo de chegar à pista. Obviamente, você precisa escolher o melhor companheiro e neste casso, eu escolhi o melhor, o mais parecido comigo. E deu no que deu na classificação. Estamos muito felizes em ter conseguido a pole, os dois visitantes, eu uruguaio e o argentino. Tem muitos brasileiros e isso elevou o nível, então é gratificante poder fazer a pole", celebrou Casella.

Mirando a vitória no domingo, a dupla já tem uma estratégia bem traçada em relação ao que será necessário fazer na pista. A corrida contará com dois segmentos de 40 minutos cada e um intervalo de3 10 minutos entre eles para abastecimento, troca de pneus e troca de piloto.

"A estratégia será cuidar do carro. É uma corrida muito longa e que se divide em duas partes. Então, vai ser importante cuidar dos freios e porque é melhor ter ritmo no fim, na parte final da segunda corrida", analisou Nacho.

