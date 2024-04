Encerrando a preparação para a classificação da corrida endurance na abertura da temporada 2024 do TCR South America, a dupla formada por Raphael Reis e Lucas Foresti terminou os treinos como a mais rápida do dia.

O carro #77 da W2 Pro finalizou a sessão de práticas livres a frente com o tempo de 1m43s627. Rodrigo Baptista e Diego Nunes foram o segundo carro mais rápido enquanto o 'duo' Marcos Regadas e Rafael Suzuki fecharam o top 3.

A classificação do TCR South America e TCR Brasil acontece neste sábado, às 14h30 e terá transmissão da Motorsport.tv e no youtube do Motorsport.com.

Confira o resultado do TL2

POSIÇÃO PILOTO TEMPO 1º R. Reis | L. Foresti 1:43:627 2º R. Baptista | D. Nunes 1:44.145 3º M. Regadas | R. Suzuki 1:44.251 4º P. Cardoso | C. Neto 1:44.302 5º W. Neugebauer | C. Bueno 1:44.493 6º L. Fecury | A. Leist 1:44.776 7º G. Osman | F. Lapenna 1:45.205 8º T. Vivacqua | N. Costa 1:45.376 9º J. Casella | N. Montenegro 1:45.564 10º G. Reischl | G. Salas 1:45.644 11º N. Fontana | F. Maluhy 1:45.645 12º F. Pezzini | J. Bessone 1:45.689 13º E. Maglione | R. Aramendia 1:45.905 14º J. Rosso | F. Marques 1:46.090 15º F. Yannantuoni | E. Bordas 1:46.221 16º F. Casagrande | F. Coscia 1:46.376

