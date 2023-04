Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Raphael Reis encara a segunda etapa do TCR South America em Rosário, na Argentina. O brasiliense que conquistou a pole position e o segundo lugar na corrida 1 da etapa inaugural busca a primeira vitória do ano.

Rosário (Santa Fé) é uma pista exigente tanto mecanicamente para os bólidos quanto fisicamente para os pilotos. No traçado de quatro quilômetros encontramos diferentes possibilidades para ajustes das máquinas, iniciando por uma curva 1 de alta, uma longa reta oposta e o setor misto onde cada piloto precisará manejar com perfeição seu carro para tirar o melhor desempenho possível.

Será a primeira vez que a categoria compete no Autódromo Ciudad de Rosario e Reis terá como desafio se adaptar rapidamente ao novo circuito durante os treinos livres.

Atualmente, o piloto do Cupra Leon #77 da W2 ProGP ocupa o sétimo lugar do campeonato, com 45 pontos. Raphael Reis subiu ao pódio na primeira corrida do ano, mas foi abalroado por um concorrente na segunda prova e abandonou.

As atividades de pista no Autódromo Ciudad de Rosario começam na sexta-feira com um shakedown, no sábado continuam com treinamento oficial e classificação. No domingo com as duas corridas já em formato consagrado, ambas com transmissão ao vivo para o brasil pelos canais ESPN e Star+.

“Estou muito confiante para a etapa de Rosário, óbvio que teremos o desafio de competir em uma pista nova e que é muito desafiadora”, disse Rapha. “Já estamos vendo onboards de outras categorias para ter uma noção da pista, mas as coisas vão acontecer mesmo durante os treinos. Tanto eu como a equipe temos que nos adaptar rápido para ter um bom resultado. Na primeira etapa fizemos a pole, melhor volta da primeira corrida e subimos no pódio, se eu não tivesse sido arremessado para fora da pista estaríamos mais na ponta da tabela, mas estamos no início do campeonato e temos tudo par recuperar.”

Transmissão:

Sábado 15/04

14h às 15h – Quali (Argentina: TyC Sport 2, Brasil e Uruguai: TCR TV)

Domingo 16/04

9h às 9h55 – Corrida 1 (Argentina: TyC Sport, Uruguai: VTV, Brasil: ESPN4 e Star+, Região: TCR TV)

12h45 às 13h45 – Corrida 2 (Argentina: TyC Sports, Uruguai: VTV, Brasil: ESPN3 e Star+, Região: TCR TV)

