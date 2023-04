TCR South America: CUPRA inicia etapa de Endurance na frente

O primeiro fim de semana de Endurance da temporada 2023 do TCR South America começou com o domínio dos CUPRA TCR preparados pela equipe W2 ProGP no moderno circuito de Termas de Río Hondo, cidade termal na província de Santiago del Estero, no noroeste da Argentina. Entre os titulares, Galid Osman, que corre com Felipe Lapenna no carro #28, foi o mais rápido, com uma volta em 1min50s700. Já na sessão com os convidados, o argentino Jorge Barrio, parceiro de Raphael Reis, assombrou os rivais com o tempo de 1min50s348, mais de oito décimos à frente dos rivais.

A sexta-feira teve apenas duas sessões de treinos, os chamados shakedowns. Cada um deles teve duração de 20 minutos, um deles para os pilotos convidados e outro para os titulares. Na manhã de sábado, o autódromo de Termas de Río Hondo terá mais dois treinos livres para os últimos ajustes nos carros. À tarde, serão disputadas as duas sessões classificatórias, também divididas entre convidados e titulares. A corrida, com duração de 60 minutos, será realizada no fim da manhã de domingo, com transmissão ao vivo para o Brasil pelos canais ESPN e Star+.

Vale lembrar que o circuito é um dos melhores da América do Sul. Esta é a segunda visita do TCR South America ao Autódromo Internacional Termas de Río Hondo, que foi inaugurado em 11 de maio de 2008. Quatro anos depois, começaram as obras de reforma, ampliação e modernização do circuito para receber o Mundial de Motovelocidade e que o transformaram em um dos mais importantes da região. Com 14 curvas e longas retas, a pista vai receber mais uma grande corrida.

"Acabamos o primeiro dia de atividades em Termas e foi um dia muito positivo. Fiquei em primeiro entre os pilotos titulares e o Lapenna foi muito bem entre os convidados, principalmente por não conhecer nem o carro e nem a pista. Estou animado, acredito que vamos conseguir largar na frente!"

Galid Osman

"O carro é sensacional, muito bacana! Me surpreendi muito. Ainda estou me adaptando ao carro de tração dianteira e conhecendo a pista também. Foi um bom treino para mim e o Galid liderou, está de parabéns! A dupla tem tudo para casar bem e conseguir disputar a pole amanhã e a vitória no domingo."

Felipe Lapenna

"Obrigado por me receberem de volta, é um prazer estar de volta na categoria. Foi um ótimo shakedown, o carro está muito bem, mas tem algumas coisas para melhorar. Foi só o primeiro treino, o carro está muito bom, mas foi um bom começo."

Jorge Barrio

"Muito bom estar de volta no TCR, gostei muito e queria muito voltar a estar aqui. O primeiro treino é mais para sentir o carro, relembrar um pouco como ele é. É diferente do que estou acostumado por ser tração dianteira. Não foi tão ruim, tivemos um pequeno problema, mas já estão resolvendo e tenho certeza que vamos disputar bons resultados."

Rodrigo Baptista

INSCRITOS

W2 Pro GP – CUPRA León Competición TCR

#77 – Raphael Reis (BRA)/Jorge Barrio (ARG)

#28 – Galid Osman (BRA)/Felipe Lapenna (BRA)



Cobra Racing Team – Toyota Corolla GRS TCR

#70 – Diego Nunes (BRA)/Pedro Nunes (BRA)

#10 – Adalberto Baptista (BRA)/Rodrigo Baptista (BRA)



Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR

#34 – Fabio Casagrande (BRA)/Franco Coscia (ARG)

#23 – Ignacio Montenegro (ARG)/Lucas Colombo Russell (ARG)

#15 – Enrique Maglione (URU)/Rodrigo Aramendia (URU)

#60 – Juan Manuel Casella (URU)/Matías Milla (ARG)



PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR

#20 – Pablo Otero (ARG)/Leandro Rama (ARG)

#24 – Frederick Balbi (URU)/Matías Russo (ARG)

#8 – Rafael Suzuki (BRA)/Matías Signorelli (ARG)



Alfa Racing – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

#69 - Gonzalo Alterio (ARG)/Javier Merlo (ARG)

#87 – Franco Farina (ARG)/Michell Bonnin(URU)



PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR

#7 – Juan Pablo Bessone (ARG)/Ever Franetovich (ARG)

#55 – Diego Gutierrez (ARG)/Gustavo Fernigrini (ARG)

#88 – Facundo Marques (ARG)/Damian Fineschi (ARG)

#37 – Guilherme Reischl (BRA)/Ernesto Bessone (ARG)



Toyota Team Argentina – Toyota Corolla GRS TCR

#17 – Bernardo Llaver (ARG)/Gastón Iansa (ARG)

#33 – Manuel Sapag (ARG)/Marcelo Ciarrocchi (ARG)



Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra N TCR

#43 – Pedro Cardoso (BRA)/Mathias de Valle (BRA)



Paladini Racing – Toyota Corolla GRS TCR

#2 – Juan Ángel Rosso (ARG)/Luciano Farroni (ARG)

#5 – Fabián Yannantuoni (ARG)/Fabricio Pezzini (ARG)

