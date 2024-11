Grandes emoções em Termas de Rio Hondo! Depois de duas sessões de treinos, neste sábado (09), os pilotos do TCR South America já voltaram ao traçado para definir a ordem de largada para a corrida de domingo.

Rodrigo Baptista foi o primeiro a cravar uma boa volta, tomando o tempo ainda de 1m50s130, seguido por Leonel Pernia. Mas já era esperado que os pilotos conseguissem abaixar para a casa de 1m49s na temperatura mais quente na Argentina.

O brasileiro Rafael Suzuki foi o primeiro a alcançar a casa de 1m49s, seguido rapidamente por Raphael Reis, que tomou a ponta.

Enrique Maglione, Thiago Vivacqua e Bautista Damiani foram os três pilotos eliminados no Q1, sem chances de tentarem posições melhores para a corrida principal.

No fim do Q2, Rodrigo Batista tomou a pole position, cravando um bom tempo de 1m49s171, seguido pelo também brasileiro Raphael Reis e Juan Casella.

TOP 10

1. Rodrigo Baptista

2. Raphael Reis

3. Juan Casella

4. Matias Rossi

5. Rafael Suzuki

6. Leonel Pernia

7. Tiago Pernia

8. Pedro Cardoso

9. Galid Osman

10. Fabian Yannantuoni

