TCR South America: Matias Rossi lidera TL1 em Termas de Rio Hondo

O TCR South America chegou ao Termas de Rio Hondo e neste sábado (09) começaram as emoções dos treinos livres, que colocaram os carros para dar mais algumas voltas no traçado após o shakedown na última sexta-feira.

Com vinte minutos disponíveis, Rodrigo Baptista começou liderando a sessão na casa de 1m50s, mas, conforme os outros competidores entravam na pista, o piloto foi perdendo posições, como já é de se esperar.

No fim da sessão, Matias Rossi foi o mais rápido, tendo cravado o tempo de e 1m49s839, finalizando a sessão com chave de ouro a frente de Thiago Pernia e Galid Osman.

TOP 10

1. Matias Rossi

2.Thiago Pernia

3. Galid Osman

4. Raphael Reis

5. Juan Casella

6. Rafael Suzuki

7. Pedro Cardoso

8.Bautista Damiani

9. Rodrigo Baptista

10. Juan Angel Rosso

Diferença de tempos

1. Rossi - 1m49s839

2. Pernia +0.007

3. Osman +0.016

4. Reis +0.097

5. Casella +0.189

6. Suzuki +0.227

7. Cardoso +0.329

8. Damiani +0.339

9. Baptista +0.548

10. Angel Rosso +0.550

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!